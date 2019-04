Warum Sie morgens Ihr Bett machen sollten, um im Job erfolgreich zu sein

Wer produktiv arbeiten will, sollte schon morgens seine Aufgaben voller Energie angehen. Ausgerechnet das Bett spielt hier eine tragende Rolle.

Erfolgreiche Menschen haben oft eine ausgeklügelte Morgenroutine, die ihnen zu einem energiereichen Start in den Tag verhilft. Die einen schwören auf Yoga, die anderen joggen eine Runde oder frühstücken in aller Ruhe mit der Familie.

Wer vor der Arbeit sein Bett macht, hat bereits das erste Erfolgserlebnis...

Wer seinen Tag voller Energie startet, dem gehen die Aufgaben im Job auch gleich leichter von der Hand. Dazu sollten Sie allerdings Ihrer Schlafstätte ausgiebig Beachtung schenken - und schon vor der Arbeit Ihr Bett machen. Was es damit auf sich hat? Das verrät William H. McCraven, ehemaliger Admiral bei den U.S Navy Seals, in einer Rede an der University of Texas: "Wenn Sie Ihr Bett jeden Morgen machen, haben Sie die erste Aufgabe des Tages geschafft."

... und arbeitet den ganzen Tag produktiver

Dieses kleine Erfolgserlebnis motiviere dermaßen, dass man gleich noch eine und noch eine Aufgabe anpackt. "Und am Ende des Tages hat sich aus einer dieser Aufgaben viele Aufgaben ergeben", so McCraven. Wer also schon am frühen Morgen sein Bett macht, ist leistungsfähiger und arbeitet den ganzen Tag produktiver. Und dafür lohnt es sich doch, sich eine Minute Zeit zu nehmen, bevor man das Haus verlässt.

