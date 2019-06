Wann kann eigentlich ein Betriebsrat gegründet werden?

Ein Betriebsrat setzt sich für gute Rahmenbedingungen ein, fördert Eingliederung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Doch nicht jedes Unternehmen kann einen Betriebsrat gründen.

Wenn Sie sich bei einem Unternehmen mit Betriebsrat bewerben, bringt das einige Vorteile mit sich. Mithilfe von Betriebsrats-Mitgliedern können Arbeitnehmer sich leichter gegen unternehmerische Entscheidungen wehren und auch Wünsche und Bedürfnisse lassen sich besser durchsetzen als in Unternehmen ohne Betriebsrat. Das klingt gut und Sie möchten in Ihrem Unternehmen einen Betriebsrat? Dann sollten Sie jetzt weiterlesen.

Betriebsrat gründen: So viele Arbeitnehmer müssen beschäftigt sein

Nicht in allen Unternehmen ist die Gründung eines Betriebsrates möglich. So sieht Paragraph 1 des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) vor: "In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern, von denen drei wählbar sind, werden Betriebsräte gewählt. Dies gilt auch für gemeinsame Betriebe mehrerer Unternehmen."

Wahlberechtigt sind nach Paragraph 7 BetrVG alle Arbeitnehmer, die das 18. Lebensjahr abgeschlossen haben, wie das Portal Arbeitsrechte.de berichtete. Wählbar sind allerdings nicht alle Arbeitnehmer: Mindestens sechs Monate Betriebszugehörigkeit sind Pflicht, wenn man sich als Betriebsrats-Mitglied aufstellen lassen möchte.

