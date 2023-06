Wie Sie im Vorstellungsgespräch auf „Haben Sie noch Fragen?“ am besten reagieren

Von: Anna Heyers

Im Vorstellungsgespräch werden zahlreiche Fragen gestellt, besonders von den Personalern selbst. Zum Ende hat dann der Bewerber die Möglichkeit dazu, doch was, wenn einem jetzt die Worte fehlen?

Auf die Bewerbung folgt im Idealfall eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Dann beginnt für einige Bewerber schon die Aufregung, schließlich möchten sie einen möglichst guten Eindruck beim potenziellen neuen Arbeitgeber hinterlassen. Dazu gehört zum Beispiel die richtige Wahl des Outfits, intensives Beschäftigen mit dem Unternehmen und seiner Philosophie und die Vorbereitung auf bestimmte Fragen wie nach den Schwächen. Auf ungewöhnliche Fragen, die Bewerber aus dem Konzept bringen sollen, sollte man als Jobanwärter ebenfalls gefasst sein.

Am Ende des Gesprächs wird dann in den meisten Fällen noch nachgehakt, ob der Bewerber selbst noch Fragen an das Unternehmen, beziehungsweise die Gesprächspartner hat. Doch wie reagiert man jetzt am besten – und welche Fragen sollte man stellen?

„Haben Sie noch Fragen?“ – diesen Moment als Chance begreifen

Zum Ende des Gesprächs geben Personaler dem Jobanwärter häufig noch die Chance, Interesse an der Stelle und dem Unternehmen zu zeigen. Mit „Haben Sie noch Fragen“ möchten Sie den Bewerber nochmal ein wenig aus der Reserve locken – und wweiter kennenlernen.

In Vorstellungsgesprächen ist es wichtig zu zeigen, dass man Interesse an der ausgeschriebenen Stelle hat. Das kann man z. B. mit den richtigen Fragen am Ende des Gesprächs signalisieren. (Symbolbild) © AndreyPopov/Imago

Im Forbes-Magazin wird hier allerdings geraten, vor den eigentlichen Antworten an den Personaler noch einmal das Bisherige zusammenzufassen. Zum Beispiel wie folgt: „Ich habe unser Gespräch sehr genossen und schätze es sehr, dass Sie offen und ehrlich über die Aufgaben der Stelle, die Unternehmenskultur, die aktuelle Situation in Bezug auf die weitere Entwicklung des Unternehmens gesprochen haben.“ Danach könnte man das Interesse an der Stelle noch mal verstärken und nach dem weiteren Vorgehen des Bewerbungsprozesses fragen.

Welche Fragen man besser nicht stellen sollte

Es gibt ein paar Fragen, die sich Bewerber an dieser Stelle verkneifen sollten. Grob gesagt betrifft das alle Informationen, die man leicht auf der Unternehmensseite oder mit einer schnellen Internet-Recherche selbst herausbekommen könnte.

Im Forbes-Artikel wird zudem noch der Tipp gegeben, auf Fragen zu verzichten, die mit einem Ja oder Nein beantwortet werden könnten. Besser sei, dass die Fragen offen gestaltet werden, sodass eine längere Antwort von Unternehmens-/Personalerseite möglich wäre.

„Warum haben Sie mich eingeladen?“ – Fragen, die Sie stellen sollten

Hier finden Sie ein wenig Inspiration, welche Fragen man stellen könnte, die Interesse am Job und an dem Unternehmen signalisieren:

„Warum haben Sie Ihre Stelle angenommen?“

„Warum haben Sie mich zum Gespräch eingeladen?“

„Welche Eigenschaften sollte ein Bewerber für diese Stelle mitbringen?“

„Was können Sie mir über das Team sagen, mit dem ich zusammenarbeiten würde?“

„Wie würden sich meine täglichen Aufgaben darstellen?“

„Haben Sie Erfolgsgeschichten von Mitarbeitern und wie sie sich in einer ähnlichen Position innerhalb des Unternehmens entwickelt haben?“

Der Forbes-Artikel wurde außerdem auf Facebook geteilt, wo Leser auch selbst noch einige mögliche Fragen genannt haben, die sie selbst in Bewerbungsgesprächen gestellt haben.

„Ich habe immer gefragt, wie sich ein normaler Arbeitstag im Büro oder Unternehmen so gestaltet“

„Um das Arbeitsklima einschätzen zu können: ‚Wie hoch ist hier die Fluktuation – und was glauben Sie, woran das liegen könnte?‘“

„Wie viele Ideen und Vorschläge von Mitarbeitern haben Sie umgesetzt?“

„Ist die Stelle neu? Wenn nicht: Was ist mit der Person vor mir geschehen? Wenn ja: Besteht die Möglichkeit, dass sie zügig unbefristet wird?“

„Was können Sie mir über Aufstiegs- oder Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens sagen?“

Natürlich sind all diese Fragen nur eine Inspiration und kein Garant dafür, dass man die Zusage am Ende bekommt. Jochen Mai, Gründer der Karrierebibel, ist aber überzeugt, dass es auf die „Haben Sie noch Fragen“-Frage nur eine richtige Antwort geben kann: „Ja. Auf jeden Fall! Unbedingt! Und zwar so einige!“ Denn auch er ist überzeugt, dass dies eine Chance für die Bewerber ist – und die nach Möglichkeit immer genutzt werden sollte.