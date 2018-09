Vorstellungsgespräch verbockt? Das können Sie tun, um Ihre Bewerbung noch zu retten

Nach dem Vorstellungsgespräch beschleicht viele ein ungutes Gefühl - hab ich das Jobinterview verbockt? Doch eine Taktik verspricht Rettung in letzter Minute.

Ist das Vorstellungsgespräch erst einmal gelaufen, beschleicht viele das Gefühl, die ein oder andere Frage verbockt zu haben. Doch ein simpler Trick kann die Bewerbung noch retten.

Bewerber stehen im Vorstellungsgespräch enorm unter Druck, schließlich werden sie von ihrem zukünftigen Chef oder dem Personaler genau beobachtet. Jede "falsch" beantwortete Frage kann einen da ins Aus manövrieren. Doch auch mit einer schlechten Antwort muss nicht gleich alles vermasselt sein - wenn Sie nach dem Vorstellungsgespräch richtig reagieren.

Mit einem simplen Trick retten Sie ein vermasseltes Vorstellungsgespräch

"Wenn Sie glauben, ein oder zwei Fragen vermasselt zu haben, können Sie Ihrem Gesprächspartner eine E-Mail schreiben, in der Sie sich für das Gespräch bedanken und Sie Ihr Interesse an dem Job bekunden", schreibt Jobberaterin Alison Green im amerikanischen Magazin The Cut.

Beziehen Sie sich bei der Gelegenheit noch einmal auf die Frage, die Sie Ihrer Meinung nach vergeigt haben, etwa so: "Ich habe noch einmal über die Frage XY nachgedacht und glaube, ich habe sie falsch verstanden. Tatsächlich meinte ich..."

Wenn Sie nach dem Vorstellungsgespräch vielmehr das Gefühl haben, dass Ihnen Ihre fehlende Erfahrung einen Strich durch die Rechnung macht, rät die Jobberaterin so zu argumentieren: "Ich gebe zu, dass ich wenig Erfahrung im Bereich X habe, aber ich denke, dass Ihnen mein beruflicher Hintergrund in Y sehr nützlich sein könnte, Z zu erreichen."

E-Mail nach Vorstellungsgespräch - für viele Experten ein Muss

Für Experten gehört eine Dankes-E-Mail nach dem Vorstellungsgespräch in jedem Fall dazu - auch, wenn es gut gelaufen ist.In diesem Artikel verrät HR-Managerin Sylvia Giltner auch, warum.

Von Andrea Stettner