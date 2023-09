Nach dem Vorstellungsgespräch: Sollte ich eine Dankesmail schreiben?

Von: Carina Blumenroth

Das Vorstellungsgespräch ist gut gelaufen – Sie müssen jetzt nicht direkt in die passive Rolle gehen. Schreiben Sie eine Dankesmail.

Sie haben Stellenanzeigen durchforstet, ihre Bewerbungsunterlagen angepasst, dem ausgesuchten Unternehmen geschrieben und dann warten Sie. Ein Bewerbungsprozess kann manchmal etwas dauern. Wenn Sie zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden, haben Ihre Unterlagen schon einmal überzeugt. Ist das Gespräch aus Ihrer Sicht gut gelaufen, können Sie eine Mail hinterherschicken.

Dankesmail nach Vorstellungsgespräch: Zeigen Sie Wertschätzung

Eine Dankesmail nach einem gelungenen Vorstellungsgespräch kann für Sie den Ausschlag geben. (Symbolbild) © Westend61/Imago

In Deutschland gehört eine Nachricht nach einem Vorstellungsgespräch nicht zum Standardverfahren. Ist das Gespräch aus Ihrer Sicht aber gut gelaufen und Sie wollen mitteilen, dass das persönliche Kennenlernen für Sie angenehm war, können Sie dies durchaus in einer kurzen Mail zum Ausdruck bringen. Damit zeigen Sie Wertschätzung. Welche Vorteile eine Dankesmail noch hat:

Sie bleiben in Erinnerung.

Die Mail zeigt Einsatz und Motivation, Ihr Gegenüber merkt, dass Ihnen etwas an dem Job liegt.

Sie zeigen, dass Sie kommunizieren können.

Sie geben Ihrer Bewerbung eine persönliche Note.

Sie können noch einmal nachfassen, wenn im Gespräch etwas offen geblieben sein sollte.

Quellen: Karrierebibel, Arbeitsabc, Stepstone

Was Sie bei einer Dankesmail beachten sollten: Setzen Sie auf Persönlichkeit

Schreiben Sie die Mail an die Personen, mit denen Sie auch das Vorstellungsgespräch hatten und sprechen Sie die Personen mit Namen an. Ebenso sollten Sie auf keine Vorlage zurückgreifen, sondern den Text individuell formulieren. Dabei können Sie auf Details aus dem Gespräch eingehen. War die Atmosphäre beispielsweise sehr angenehm, können Sie dies aufgreifen.

Nachklapp vom Vorstellungsgespräch: Fragen Sie nach, wie es weitergeht

Abschließen können Sie Ihre Dankesmail dann mit der Nachfrage, wie der Auswahlprozess weitergeht und wann Sie ungefähr mit einer Entscheidung rechnen können. Bleiben Sie dabei selbstbewusst und versuchen Sie nicht verzweifelt zu wirken. Ihre Mail sollte bestenfalls innerhalb von 48 Stunden nach dem Vorstellungsgespräch Ihr Gegenüber erreichen, informiert das Portal Karrierebibel.

Achten Sie ebenso auf eine aussagekräftige Betreffzeile der E-Mail. Beispielsweise könnten Sie „Vielen Dank für das Vorstellungsgespräch am XX“ schreiben. So wird schon klar, was die Personaler erwartet.