Vier Dinge, die Sie sofort von Ihrem Schreibtisch entfernen sollten

Kreatives Chaos auf dem Schreibtisch macht einen schlechten Eindruck und verhindert strukturiertes Arbeiten. Welche Dinge Sie sofort entsorgen sollten, lesen Sie hier.

"Ordnung braucht nur der Dumme, das Genie beherrscht das Chaos." Was Albert Einstein als Lebenseinstellung sah, gilt heute in Büros als eher verpönt. In vielen Unternehmen herrscht sogar die "Clean Desk Policy" - der "saubere Schreibtisch" als Ansage, keine persönlichen Gegenstände oder gar Zettel am Ende des Tages auf dem Schreibtisch zu hinterlassen. Nicht zuletzt, weil in vielen Büros die Mitarbeiter keinen eigenen Arbeitsplatz mehr besitzen, sondern sich dort hinsetzen, wo eben gerade frei ist.

Doch selbst wenn Sie noch einen Schreibtisch Ihr Eigen nennen,haben bestimmte Dinge darauf nichts zu suchen - oder sind im Arbeitsalltag zumindest hinderlich. Diese Dinge sollten Sie lieber heute als morgen von Ihrem Schreibtisch verbannen:

1. Überflüssige Utensilien

Drei von vier Kugelschreiber funktionieren nicht mehr, der gelbe Marker hat seine besten Zeiten hinter sich und unzählige Blöcke stapeln sich in der hintersten Ecke des Schreibtischs? Dann sollten Sie sofort anfangen, auszumisten!

Werfen Sie kaputte Stifte und vollgekritzelte Blöcke weg und räumen Sie Ihre restlichen Utensilien wie Stifte, Büroklammern, Tacker oder Taschentücher in die Schreibtischschubladen. Achten Sie darauf, dass jedes Utensil seinen vorgesehenen Platz hat. So wissen Sie immer, wo Sie Ihre Dinge finden.

2. Unzählige Zettel

Statt Ihre Notizen auf unzähligen Klebezetteln auf dem Bildschirm zu verteilen oder den x-ten Zettel Ihres Notizblocks zu befüllen (den man später eh nie mehr findet, wenn man ihn braucht...), halten Sie sich lieber an ein(!) Notizbuch oder eine virtuelle To-Do-Liste auf Ihrem PC. So behalten Sie stets den Überblick über Ihre Aufgaben und Ideen.

3. Dreckige Tassen

Ihre benutzten Kaffee-Tassen stehen schon seit letzter Woche auf dem Schreibtisch und haben noch dazu unschöne Flecken hinterlassen? Das Papier vom Müsliriegel liegt achtlos unter Ihrem Bildschirm? Dann wird es Zeit, endlich sauber zu machen!

Gewöhnen Sie sich lieber heute als morgen an, Verpackungsmüll sofort wegzuwerfen sowie gebrauchte Tassen und Gläser vor dem Feierabend in die Spülmaschine zu stellen. Schließlich weiß man nie, wann der Chef oder im schlimmsten Falle Kunden oder Geschäftspartner im Büro stehen und bei Ihrem Chaos die Nase rümpfen.

4. Partybilder

Ja, der letzte Urlaub im Freundeskreis ist ziemlich ausgeartet - aber das ist Ihre Privatsache. Bilder vom Jungesellenabschied am Ballermann oder dem ausufernden Club-Abend mit der besten Freundin wirken nicht gerade seriös. Wenn Sie einen guten Eindruck hinterlassen wollen, haben solche Bilder auf dem Schreibtisch oder als Bildschirmschoner nichts zu suchen. Finden Sie selbstverständlich? Manche leider nicht ...

Von Andrea Stettner