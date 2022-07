Acht Wege, um gute Mitarbeiter im Unternehmen zu halten – gegen den Fachkräftemangel

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Der Arbeitsmarkt wird beeinflusst – von der Corona-Pandemie und von dem Ukraine-Krieg. Das wirkt sich auch auf die Motivation der Mitarbeiter aus.

Fehlende Umsätze sind durch globale Krisen, wie die Corona-Pandemie oder dem Ukraine-Krieg für viele Arbeitgeber in Deutschland Alltag geworden. Aber zu kämpfen haben sie auch mit der teils fehlenden Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das geht aus einer Umfrage von der Unternehmensberatung Kincentric hervor, wie das Portal Businessinsider berichtet.

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unzufrieden. Mit acht Tipps können Unternehmen diese trotzdem halten. (Symbolbild) © Andriy Popov/Imago

Mitarbeitern fehlt die Motivation: Untersuchung betrachtet 125 Länder

Für die Untersuchung hat das Unternehmen Kincentric Daten aus 125 Ländern über einen Zeitraum von drei Jahren untersucht. Dabei sind Daten von 12 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingeflossen. Erhoben wurden Informationen über die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die Bindung zum Arbeitgeber. Im Laufe der erhobenen Jahre sieht man, dass die Motivation stetig abfällt. Waren 2020 noch 58 Prozent aller Befragten motiviert, waren es im ersten Quartal von 2022 nur noch 45 Prozent aller Befragten. Mit der sinkenden Motivation geht die fehlende Bindung zu dem Arbeitgeber einher – demnach seien immer mehr Menschen bereit, den Arbeitgeber zu wechseln.

Businessinsider berichtet, dass die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders gering während globalen Krisen ist. Demnach sei die Motivation während der ersten Corona-Welle und zu Beginn des Ukraine-Krieges besonders gering gewesen. Das sei vor allem in Deutschland im internationalen Vergleich am auffälligsten gewesen, so Businessinsider.

Sie wollen mehr Tipps zum Thema Job & Karriere? Dann folgen Sie unseren Newsseiten auf den Karriereportalen Xing und LinkedIn.

Mitarbeiterbindung: Mit diesen Tipps halten Sie gute Mitarbeiter im Unternehmen

Besonders Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Führungspositionen haben mit dem Thema Unzufriedenheit und Motivation zu kämpfen. Sie schätzen ihre Belastung am Arbeitsplatz als hoch ein. Allgemein wirkt sich das auch auf die Work-Life-Balance aus – den Beruf und das Privatleben unter einen Hut zu bekommen, klappt für viele Menschen immer schlechter. Die Studie schlägt Herangehensweisen vor, wie Unternehmen gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behalten können. Im Kern geht es darum, die Motivation zu steigern und so die Bindung an das Unternehmen zu festigen.

Mit dieser Körpersprache geht das Bewerbungsgespräch schief Fotostrecke ansehen

Anerkennung und Entwicklung: 50 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass ihr Unternehmen nicht genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die anfallende Arbeit hat. Um diesen Kreislauf zu unterbrechen, sollten Unternehmen auf die faire Verteilung der Arbeit achten. Entwicklungsmöglichkeiten und Anerkennung für ihre Leistungen wünschen sich ebenfalls viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Inklusion: Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten die gleichen Chancen ermöglicht werden – egal, ob eine Behinderung vorliegt oder nicht. Außerdem sollten die Unternehmen die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfragen und demnach Maßnahmen ergreifen, so Businessinsider. Mut: Die Personalabteilung braucht mutige Ideen – hybrides Arbeiten, New Work oder flexible Arbeitszeiten – darauf legen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wert. Auch Entwicklungsprogramme seien erstrebenswert – mit mehr Flexibilität halten Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mittleres Management entlasten: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemängeln geringes Gehalt und fehlende Wertschätzung. Abhilfe kann klare Kommunikation schaffen – die Erwartungen und Prioritäten sollten deutlich besprochen werden. Auch Entwicklungsmöglichkeiten für Führungskräfte seien ein Anreiz, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten. Vision: Entwickeln Sie eine Vision und teilen Sie diese allen mit – wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Ziel kennen, dann steigt die Motivation, davon ein Teil sein zu wollen. Werte: Wenn die Werte des Unternehmens den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klar sind, dann gewinnen alle Orientierung und Sicherheit. Dadurch steigt die Unternehmenbindung. Kontinuität: Nur einen Punkt alleine zu bearbeiten, reicht nicht – das Gesamtpaket hält die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betrieb. Veränderung als Gewinn: Die Veränderung im Unternehmen sollten als Gewinn gesehen werden. Die Unternehmen müssten erkennen, was sie verändern können und dann Maßnahmen ergreifen. Daran hapert es am deutlichsten, erklärt Businessinsider.