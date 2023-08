Siemens sucht neue Mitarbeiter: So meistern Sie Ihr Vorstellungsgespräch

Von: Clara Kistner

Wenn ein Arbeitgeber wie Siemens neue Mitarbeiter sucht, werden einige Menschen hellhörig. Einzelne Feinheiten sind bei der Bewerbung jedoch zu beachten.

Die Siemens AG gilt wohl als einer der renommiertesten deutschen Konzerne mit Schwerpunkten unter anderem auf Digitalisierung und Elektrifizierung der Industrie. Diverse Produkte der AG werden unter anderem in der Bahn- und Verkehrstechnik, aber auch in der Forschung und Entwicklung eingesetzt. Noch dazu verfügen zahlreiche Privathaushalte über Siemens-Produkte. Ob Ihr Staubsauger, der Kühlschrank, die Spül- oder Waschmaschine: Viele alltägliche Geräte stammen vom deutschen Hersteller.

Firma Siemens AG Gründung 1. Oktober 1847, Berlin Gründer Werner von Siemens, Johann Georg Halske Hauptsitz München Umsatz 72 Milliarden EUR (2021/2022)

Siemens als Arbeitgeber

Zahlreiche Menschen haben bei der Jobsuche hohe Ansprüche an ihren zukünftigen Arbeitgeber. Das große Angebot am Markt scheint diesen Umstand noch zu verstärken. Neben einem angenehmen Arbeitsklima, freundlichen Kollegen und der Flexibilität bei der Homeoffice- und Urlaubseinteilung, wünschen sich die meisten Suchenden einen gewissen Status und ein lukratives Gehalt.

Siemens genießt einen guten Ruf – und das nicht nur in Deutschland. Als global agierendes Technologieunternehmen, kann es nicht nur mit seinem breit aufgestellten Produktsortiment, sondern auch mit seinen Qualifikationen als Arbeitgeber überzeugen. So wurde der deutsche Konzern vom beruflichen Netzwerk LinkedIn bei seinem Arbeitgeber-Ranking 2023 mit dem ersten Platz gekürt.

Top-Arbeitgeber wird man nicht grundlos. So berücksichtigte die Karriereplattform bei ihrem Ranking vor allem die Unterstützung des Unternehmens bei der beruflichen Entwicklung seiner Arbeitnehmer (Fort- und Weiterbildungsoptionen, etc.). Nun sucht das Technologieunternehmen, das weltweit bereits 311.000 Menschen beschäftigt, laut Businessinsider.de 6.700 neue Mitarbeiter. Um beim Vorstellungsgespräch punkten zu können, sollten Bewerber einige Gesichtspunkte nicht außer Acht lassen.

Vorstellungsgespräch bei Siemens – das sollten Sie beachten

Neben einem angemessenen Erscheinungsbild können Sie Ihr Jobinterview besonders mit Ihrem Verhalten für sich gewinnen. Vorab ist förderlich, dass Sie eine offene, aufrechte und selbstbewusste Körperhaltung beherrschen. Sowohl im Gehen, als auch im Sitzen sollten Sie sich gerade halten, da Ihre Körperhaltung zu Ihrem Gesamtbild beiträgt und Ihr Gesagtes unterstreichen kann. Außerdem sollten Sie gewisse Benimmregeln bei Ihrem nächsten Vorstellungsgespräch beachten. Kommen Sie pünktlich, lehnen Sie die Ihnen angebotenen Getränke nicht ab, halten Sie Augenkontakt mit Ihrem Gegenüber und unterbrechen Sie es nicht.

Sie sollten auf keinen Fall unverschämte Forderungen stellen. Lassen Sie sich erstmal kennenlernen, bevor Sie anfangen zu verhandeln und weitere Benefits in Anspruch zu nehmen.

Im Bewerbungsgespräch mit Wissen punkten

Schon im Voraus sollten Sie sich inhaltlich auf das Gespräch vorbereiten. Wenn Sie Kontakte zu derzeitigen Mitarbeitern des Unternehmens oder in vergleichbaren Firmen pflegen, holen Sie sich Erfahrungsberichte ein. Lesen Sie außerdem die Historie und Entwicklung des Unternehmens. Sie sollten mit seinen Produkten oder Dienstleistungen schon grob vertraut sein. Überlegen Sie sich schließlich passende Antworten auf klassische Fragen in Vorstellungsgesprächen. Und scheuen Sie sich nicht davor, auch selbst aktiv nachzufragen und so bei Ihrem Bewerbungsgespräch zu punkten.

Vorstellungsgespräche meistern – der erste Eindruck zählt Denken Sie auch bei Jobinterviews daran, dass der erste Eindruck, den Ihr Gegenüber von Ihnen gewinnt, sich meist verfestigt. Um einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen, sollten Sie auf Pünktlichkeit und ein gepflegtes Äußeres achten. Kleiden Sie sich schlicht, aber seriös und wählen Sie einen angenehmen und unaufdringlichen Duft. Gehen Sie offen und interessiert in das Vorstellungsgespräch hinein und begegnen Sie Ihrem potenziell neuen Arbeitgeber freundlich und aufgeschlossen.

Seien Sie offen mit Ihrer Nervosität. Vor einem Jobinterview aufgeregt zu sein, ist ganz normal und macht Sie nur menschlich. Verstecken Sie sich nicht hinter einer gespielten Allwissenheit. Geben Sie ruhig zu, dass Sie etwas aufgeregt, Sie aber auch sehr erfreut über das Vorstellungsgespräch sind. Ihre Offenheit wird gut ankommen.