Unglaublich dreist: Über diese Bewerber lachen sich Personaler kaputt

Bei manchen Bewerbern läuft etwas gewaltig schief, wenn man den Erzählungen von Personalern glauben mag. Auf Jodel erzählen HR-Mitarbeiter von den größten Bewerbungsfails.

Fettflecken auf der Bewerbung, ein Selfie als Bewerbungsbild oder schräge E-Mail-Adressen - Personaler sind einiges gewohnt. Doch manche Bewerber schießen richtig den Vogel ab, wie ein Personaler auf Jodel verrät.

Personaler plaudert bei Jodel über die größten Bewerbungsfails

"Ich vertrete nen Kollegen in der Personalabteilung. Ich lach mich seit 10 Uhr tot was Leute so für Bewerbungen raushauen", schreibt Jodel-User "OJ" in einem Post, und erzählt von den kuriosesten Bewerbungen, die er zu Gesicht bekommt.

Viele Bewerber strotzen vor Selbstbewusstsein

"Sehr geehrter Herr X, Wie geht's?", beginnt ein Kandidat seine Bewerbung - und dürfte sich damit schon mal auf den Absage-Stapel befördert haben. Eine andere Bewerberin fordere unglaubliche 1 80.000 Euro Jahresgehalt - als Personaler.

Auch andere HR-Mitarbeiter steuern schnell ihre lustigsten Bewerbungsfails zum Thread bei. "Ich hatte vor kurzem mal eine, die bei Familienstand 'gehoben' angegeben hat." Auch beim Thema Stärken und Schwächen werden viele "kreativ" - so soll ein Bewerber "Frauen" als Schwäche angegeben haben, ein anderer "Sehschwäche".

Und manche scheinen einfach ganz andere Prioritäten zu setzen:"Hab einen Kerl zurückgerufen, weil was gefehlt hat", schreibt "OJ" weiter. "Er geht ran und bittet mich später anzurufen, weil er gerade Frauenbesuch hat." Bei so viel Selbstbewusstsein braucht er die Stelle vermutlich nicht allzu dringend.

Eine ordentliche Portion Selbstsicherheit legt auch diese Bewerberin an den Tag, die sich bei einer Zahnärztin beworben haben soll: "Des Weiteren haben mir meine Großeltern, weitere Verwandte und Nachbarn nahegelegt, eines Tages Ihre Praxis zu übernehmen, da Ihre Kinder andere Berufswege einschlugen." Diesen Bewerbern kann man nur viel Glück wünschen.

Von Andrea Stettner