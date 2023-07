Für den Traumjob ist es nie zu spät: Eine Flugbegleiterin startete mit 53 Jahren durch

Von: Carina Blumenroth

Einen beruflichen Neustart in einer anderen Branche wagen. Das geht mit einem Quereinstieg – auch mit über 50 Jahren ist es nicht zu spät.

Von der Schere zum Getränkewagen – die Britin Pam Clark war Friseurin, mit 53 Jahren wagte sie einen Neustart, sie wurde Flugbegleiterin. Ihr Kindheitstraum wurde wahr. Die heute 73-Jährige ist über 4.500 Flüge geflogen. Ihr Arbeitgeber EasyJet feierte die Angestellte, die vor kurzem 20-jähriges Dienstjubiläum hatte.

Neustart mit über 50: Pam Clark beeindruckte mit „Service und sozialer Kompetenz“

Pam Clark (73) ist seit rund 20 Jahren Flugbegleiterin. Vorher war sie Friseurin. © PinPep/easyJet

Trotz damaliger Bedenken, ob sie ins Team passe, wagte Pam Clark den Schritt und bewarb sich. Sie beeindruckt die Airline mit ihrem „Service und der sozialen Kompetenz“, informiert britische Zeitung Dailymail. Die Firma wirbt jetzt mit der Flugbegleiterin. Mit ihr als Werbegesicht sollen potenzielle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über 45 Jahre für den Job inspiriert werden.

Gründe für einen ‚späten‘ Quereinstieg

Wunsch nach Veränderung

Traumjob aus Kindertagen

Weiterentwicklung

Ausbau der eigenen Fähigkeiten

Suche nach Sinnhaftigkeit

Sie wollen eine neue Branche ausprobieren? Diese fünf Tipps helfen Ihnen dabei.

Ein Vorteil, den ältere Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger mitbringen, ist die Lebenserfahrung. Das kann Pluspunkte in der sozialen Kompetenz bringen. Das zeigt sich unter anderem am Beispiel der Flugbegleiterin Pam Clark. Die Berufsberaterin Kathrin Brückner sagt im Gespräch mit dem Südwestrundfunk (SWR), dass es kein perfektes Alter für den Quereinstieg gebe: „Wenn man das Gefühl hat, es braucht etwas anderes, um zufrieden zu sein, dann ist das Alter egal.“ Wer einen beruflichen Neustart wagt, soll sich fragen, was das Ziel dessen sei. Ist es bloße Zufriedenheit im Job oder steht der finanzielle Vorteil im Vordergrund? Um das herauszufinden, sollten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer reflektieren.