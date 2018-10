Traumjob? Diese Firma sucht Weihnachtselfen - es gibt nur einen Haken

Sie lieben Weihnachten und haben rund um die Feiertage noch nichts vor? Dann sollten Sie sich dieses Jobangebot nicht entgehen lassen - es gibt nur einen Haken.

Sie sind die kleinen Helfer vom Weihnachtsmann, die sich darum kümmern, dass die Kinder rechtzeitig ihre Weihnachtsgeschenke erhalten: die Weihnachtselfen. In grünem Zwirn gekleidet und mit lustigen Zipfelmützen ausgestattet, verbreiten sie gute Laune zur Weihnachtszeit. Davon haben Sie schon immer geträumt? Dann haben wir jetzt einen echten Traumjob für Sie.

Traumjob Weihnachtself: Mit Gästen durchs schneereiche Finnland

Eine Eventfirma in Finnland sucht Mitarbeiter, die als Weihnachtself verkleidet Touristen durch Lappland begleiten. In Finnland haben Weihnachtselfen eine lange Tradition - sie gelten als Behüter der bäuerlichen Bewohner und ihrer Höfe. Hier stellt man den zierlichen Wesen zu Weihnachten gerne eine Schüssel Gerstenbrei bereit oder widmet ihnen den letzten Weihnachstaufguss in der heimischen Sauna.

Als Weihnachtself bei "Lapland Safaris" wären Sie jedoch weniger für die Bewohner als die Gäste des schneereichen Landstriches zuständig: "Ein Elf ist gleichzeitig ein Entertainer, ein Führer und eine mythische Weihnachtskreatur", heißt es in der Anzeige. Je nach Verantwortungsbereich arbeiten Sie als Gästebetreuer oder begleiten sie etwa zu ihren Bussen.

Voraussetzung für den Job: Weihnachtselfen sollten "energische, aufgeschlossene, positive Menschen" sein, die gut mit Kunden umgehen können. Außerdem seien weitere Fremdsprachen außer Englisch von großem Vorteil - besonders französisch, spanisch oder deutsch. Als Deutscher oder Deutsche haben Sie also schon mal gute Karten.

Nichts für Frostbeulen

Doch einen Haken hat die Sache: Sie sollten mit den arktischen Temperaturen in Finnland zurecht kommen. Für Frostbeulen ist dieser Traumjob also eher nichts. Schnee und Kälte können Sie nicht abschrecken? Dann finden Sie weitere Infos zur Bewerbung hier.

Von Andrea Stettner