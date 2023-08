So erkennen Sie toxische Kollegen – und halten sie auf Abstand

Von: Katharina Winter

Es hängt nicht nur von Ihnen ab, wie produktiv Sie arbeiten, sondern auch von Ihrem Team. Haben Sie schwierige Kollegen, wirkt sich das auf Ihre Leistung aus.

Mit manchen Kollegen arbeiten Sie vielleicht gerne zusammen, mit anderen weniger. Das ist normal. Schwierig wird es dann, wenn Sie von toxischen Kollegen umgeben sind. Wichtig ist, dass Sie schwierige Teammitglieder frühzeitig erkennen und auf Abstand gehen. So vermeiden Sie, dass Sie in ihre Fänge geraten und nicht wieder herauskommen. Folgende Verhaltensweisen deuten darauf hin, dass es sich um Kollegen handelt, die Sie lieber nicht zu Ihren Freunden machen.

Fünf typische Verhaltensmuster von toxischen Kollegen: 1. Viel reden, vor allem über andere

Egal, ob in der Kaffeeküche, beim Mittagessen oder vorm Jour fixe: Diese Kollegen beginnen ihre Sätze gerne mit einem „Hast du schon gehört, dass …” und beenden ihre heißen News über andere, nicht anwesende Teammitglieder mit „Aber das hast du nicht von mir.” Zugegeben: Lustige Anekdoten oder ein paar pikante Infos aus dem Privatleben des Chefs interessieren alle. Und ein bisschen lästert wahrscheinlich jeder mal. Das stärkt den Zusammenhalt und hebt die Stimmung. Wenn eine Person jedoch nur schlecht über andere redet, wirkt sich das negativ auf das Arbeitsklima aus. Aus zu vielen Lästereien wird schnell Mobbing am Arbeitsplatz, was die Gesundheit beeinträchtigen kann.

2. Toxische Kollegen stellen sich selbst immer in den Mittelpunkt

Diese toxischen Kollegen sind entweder immer das Opfer oder der Held des Unternehmens. In beiden Fällen sind sie schnell entlarvt, denn sie sprechen ausschließlich über sich. Typ Opfer schafft es häufig nicht, sein Arbeitspensum zu erfüllen. Dafür ist er natürlich nie selbst verantwortlich, sondern es liegt immer an den äußeren Umständen. Typ Held hingegen denkt, dass ohne ihn sowieso nichts läuft. Am liebsten hätte er, dass alle so arbeiten wie er. Deshalb erklärt er seine Arbeitsweise immer wieder lang und breit. Beide Typen sind gleichermaßen anstrengend und kosten andere viel Energie.

3. Leistungen anderer abwerten

Es gibt Menschen, die andere sehr schnell bewerten – und meistens fällt ihr Urteil dabei negativ aus. Für Weiterentwicklungen und neue Impulse sind sie wenig offen. Sie haben eine bestimmte Herangehensweise und nur diese ist richtig. Solche Kollegen sind zudem richtig gut darin, genau das abzuwerten, was Ihnen an Ihrem Job besonders viel Spaß macht. Das hat mit konstruktiver Kritik nichts mehr zu tun.

4. Kollegen manipulieren

Jemand, der gerne manipuliert, ist meistens gut darin, das zu verstecken. Deshalb sind diese toxischen Kollegen besonders tückisch. Sie geben zunächst vor, Sie zu unterstützen und sich mit Ihnen anzufreunden. So finden manipulative Menschen schnell heraus, wie Sie ticken. Dieses Wissen nutzen sie dann aus, um ihren Willen geschickt durchzusetzen. Seien Sie deshalb vorsichtig, wem Sie im Büro wirklich vertrauen. Manche Themen sollten Sie grundsätzlich nicht mit Kollegen besprechen.

5. Unfrieden im Team stiften

Es gibt Menschen, denen es Spaß macht, anderen Steine in den Weg zu legen. Sie fühlen sich besser, wenn sie anderen schaden. Solche Kollegen sind Gift für ein gutes Arbeitsklima. Hier hilft nur: Abstand halten. Wenn Sie tatsächlich zusammenarbeiten müssen, kommunizieren Sie klar und deutlich. Legen Sie genau fest, wer welche Aufgabe übernimmt und halten Sie die Absprachen schriftlich fest.

So reagieren Sie am besten auf toxische Arbeitskollegen

Ihre Kollegen können Sie sich nicht aussuchen. Wenn Sie Pech haben, müssen Sie auch mit schwierigen Menschen zusammenarbeiten. Wägen Sie deshalb immer genau ab, was Sie Ihren Arbeitskollegen erzählen. Wenn Sie merken, dass Ihnen jemand aus Ihrem Team den Arbeitsalltag erschwert, gehen Sie auf Distanz. Bleiben Sie freundlich, aber bestimmt. Setzen Sie ganz klar Grenzen. Sie müssen nicht immer nett und höflich sein. So werden Sie auch mit toxischen Kollegen fertig.