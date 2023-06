Fünf Jobs, in denen man auch ohne Ausbildung ordentlich verdienen kann

Von: Anne Hund

Teilen

Der Fachkräftemangel ist aktuell für viele Bewerber eine Chance, in einem Job als Neuling oder als Quereinsteiger Fuß zu fassen.

Nicht für jeden Job braucht es eine Ausbildung. Zum Teil kann man auch ohne entsprechende Qualifizierung recht ordentlich verdienen. Das Job- und Bewertungsportal Glassdoor hatte in einem Beitrag zu Beginn des Jahres einige Beispiele für vergleichsweise gut bezahlte Jobs ohne Ausbildung benannt – und geschildert, wo sich die Gehälter in etwa bewegen. Bis heute ist die Nachfrage nach Fachkräften in vielen Branchen enorm.

1. Vertriebsmitarbeiter beziehungsweise Verkäufer

Verkäufer sind in vielen Branchen gefragt. Viele Vertriebsmitarbeiter haben eine Ausbildung etwa im kaufmännischen Bereich absolviert oder ein entsprechendes Studium hinter sich. Aber, so heißt es weiter in dem Beitrag auf Glassdoor.de: „Auch als Quereinsteiger, also als Vertriebsmitarbeiter ohne Ausbildung, haben Sie allerdings Chancen auf einen Job im Vertrieb.“ Dann sei es zum Beispiel hilfreich, wenn man bereits über Erfahrungen im Verkauf verfüge. „Als Vertriebler müssen Sie außerdem gut mit Menschen umgehen und sich in die Lage Ihres Gesprächspartners versetzen können“, so der Tipp für Bewerber. Gut bezahlte Verkäufer können der Arbeitsbewertungsplattform zufolge bis zu 2.600 Euro monatlich verdienen. Das Durchschnittsgehalt für Verkäufer bewege sich bei 1.900 Euro pro Monat. Auch in vielen anderen Branchen haben Quereinsteiger aktuell gute Chancen.

Nicht nur Verkäufer sind derzeit in vielen Branchen gefragt. © Westend61/Imago

2. Montage- und Produktionshelfer

Im Fahrzeug- oder Maschinenbau sowie zum Beispiel in der Elektroindustrie sind Montage- und Produktionshelfer gefragt. „Als Montagehelfer unterstützen Sie Montageprozesse, zum Beispiel das Montieren von Produktions-Maschinen oder die Montage von Produkten wie Fahrzeugen oder Maschinenteilen“, heißt es außerdem in dem Beitrag auf Glassdoor.de. Auch die Arbeit als Möbelmonteur für ein Möbelhaus oder ein Job als Umzugshelfer falle unter den Begriff des Montagehelfers. Je nach Tätigkeitsbereich kann die Arbeit als Montage- oder Produktionshelfer „körperlich belastend“ oder das Arbeitsumfeld gegebenenfalls auch „laut und dreckig“ sein. Häufig muss „ein und derselbe Arbeitsschritt immer wieder ausgeführt werden“, heißt es weiter. Dafür winkt laut Glassdoor dann aber häufig „eine attraktive Bezahlung“ von bis zu 3.200 Euro monatlich als Produktionshelfer beziehungsweise 3.320 Euro als Montagehelfer.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

3. Touristen-Guide

Wer sich für andere Länder oder auch für die Geschichte im eigenen Ort interessiert und Freude daran hat, anderen Menschen etwas zu vermitteln, kann sich als Touristenführer bewerben. Eine Ausbildung braucht es dafür nicht. „Sie sollten sich allerdings in Ihrer Stadt und Region sehr gut auskennen und Freude daran haben, diese anderen Leuten näherzubringen“, heißt es unter anderem in dem Beitrag auf Glassdoor.de. Auch Englisch- oder andere Sprachkenntnisse könnten erforderlich oder für eine Bewerbung von Vorteil sein. Das Durchschnittsgehalt als Tour-Guide liegt der Plattform zufolge bei 12 Euro je Stunde. Hinzu kommt oft ein gutes Trinkgeld.

4. Kellnerin oder Kellner

In der Gastronomie wird in vielen Städten händeringend nach Personal gesucht – vor allem im Service-Bereich, wie die Job-Experten in dem Beitrag berichten. Der Trend hält bis heute an. Auch hier braucht es oft keine spezielle Ausbildung. Allerdings ist freundliches Auftreten gegenüber den Gästen natürlich eine wichtige Voraussetzung, „auch dann, wenn es mal stressiger zugeht“. Zudem sollte man sich in der Gastro-Branche darauf einstellen, dass man oft abends und an den Wochenenden arbeitet. Zwar können die Löhne auch hier je nach Region und Art des Lokales entsprechend abweichen beziehungsweise Verhandlungsspielräume möglich sein. Das Durchschnittsgehalt geben die Experten allerdings mit 12 Euro je Stunde an, was dem gesetzlichen Mindestlohn entspricht. Viele Servicemitarbeiter sind darüber hinaus auf Trinkgelder angewiesen.

Zehn lukrative Nebenjobs in Deutschland Fotostrecke ansehen

5. Babysitter

Auch, wenn man fürs Babysitten keine Ausbildung braucht, übernimmt man bei einem solchen Job viel Verantwortung, wenn man das Kind zum Beispiel selbständig ins Bett bringt, für die Kleinen kocht oder daheim mit ihnen spielt, während die Eltern oft unterwegs sind. Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein sind also gefragt. „Außerdem müssen Sie wissen, was in einem Notfall zu tun ist, zum Beispiel, wenn das Kind Krankheitssymptome zeigt“, so der wichtige Hinweis in dem Beitrag. Dass man Spaß an der Kinderbetreuung hat, ist ohnehin eine Voraussetzung. Zudem sollte man im besten Fall schon über Erfahrung in diesem Bereich verfügen, heißt es ebenfalls auf Glassdoor.de. Eine bestimmte Berufsausbildung sei zwar nicht erforderlich, „es gibt aber Kurse für angehende Babysitter, die unter anderem von Vermittlungsagenturen angeboten werden“, so ein weiterer Tipp. Bringt man entsprechende Erfahrung mit, sollte man auch das in der Bewerbung erwähnen. Auch hier können die Löhne zum Teil um einige Euro abweichen. Das Durchschnittsgehalt für Babysitter liegt der Plattform zufolge bei 15 Euro je Stunde.