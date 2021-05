Top Arbeitgeber 2021: Diese Unternehmen fördern ihre Mitarbeiter am besten – laut LinkedIn

Ranking

Das Karriere-Netzwerk LinkedIn hat die besten Arbeitgeber Deutschlands ermittelt. Im Corona-Jahr 2021 lag der Fokus auf Unternehmen, die ihre Mitarbeiter nachhaltig fördern.

Während der Corona-Pandemie sind die Anforderungen an die Arbeitgeber bei vielen Mitarbeitern gestiegen: Homeoffice* und flexibles Arbeiten stehen mittlerweile auf der Prioritätenliste ganz oben. Aber auch die Weiterentwicklung der beruflichen Laufbahn rückt während der Pandemie immer mehr in den Fokus, sowohl bei jungen Talenten als auch bei den „alten Hasen“ im Geschäft.

Lesen Sie auch: Homeoffice-Pflicht: Mitarbeiter müssen jetzt zuhause bleiben – in welchen Fällen Sie noch ins Büro dürfen.

Top-Arbeitgeber bringen ihre Mitarbeiter 2021 voran

„Das vergangene Jahr hat Menschen auf der ganzen Welt vor außergewöhnliche Herausforderungen gestellt, und Unternehmen, die ihre Mitarbeiter:innen an die erste Stelle setzen, waren noch nie so wichtig wie jetzt“, sagt Sara Weber, Redaktionsleiterin DACH & Benelux bei LinkedIn. Um dieser Entwicklung Rechnung zu zollen, hat auch das Karriere-Netzwerk LinkedIn die Methodik ihres alljährlichen Arbeitgeber-Rankings angepasst: Die besten Arbeitgeber Deutschlands müssen nun unter Beweis stellen, wie gut sie in ihre Mitarbeiter investieren und ihre Karriere vorantreiben.

+ Die besten Arbeitgeber Deutschlands fördern ihre Mitarbeiter und investieren in ihre Weiterbildung. (Symbolbild) © Westend61/imago-images

Hier kommen die 25 besten Arbeitgeber Deutschlands 2021:

Diese 25 Unternehmen unterstützen ihre Beschäftigten dabei, Fähigkeiten zu erlernen und Erfahrungen zu sammeln, die diese für ihren beruflichen Erfolg brauchen. Und das nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern auch darüber hinaus:

Platz Unternehmen Branche Hauptsitz 1 Siemens Industrielle Automatisierung München 2 Volkswagen Konzern Automobil Wolfsburg 3 Adidas Sportartikel Herzogenaurach 4 Hypovereinsbank – Unicredit Bankwesen München 5 Henkel Konsumgüter Düsseldorf 6 Schaeffler Maschinenbau & Betriebstechnik Herzogenaurach 7 Accenture IT und Services Kronberg/Taunus 8 Capgemini IT und Services Berlin 9 Bosch IT und Services Stuttgart 10 PwC Management Beratung Frankfurt 11 Novartis Pharmazie Nürnberg 12 EY Buchhaltung Stuttgart 13 Axa Versicherungswesen Köln 14 Beiersdorf Kosmetik Hamburg 15 Evonic Chemie Essen 16 Hapag-Lloyd Seefahrt Hamburg 17 Claas Maschinenbau Harsewinkel 18 Schott Glas, Keramik & Zement Mainz 19 Zeiss Group Elektro-/Elektronikherstellung Oberkochen 20 Deloitte Management-Beratung München 21 SAP Computer-Software Walldorf 22 Bertelsmann Medienproduktion Gütersloh 23 Fresenius Group Krankenhaus & Gesundheitsbereich Bad Homburg 24 KPMG Management-Beratung Berlin 25 Roche Bio-Technologie Grenzach-Whylen

Quelle: LinkedIn 2021

Für die Bestenliste wurden etwa die Aufstiegsmöglichkeiten für die Mitarbeiter sowie Fort- und Weiterbildung unter die Lupe genommen. Aber auch andere Faktoren wie Unternehmensstabilität, externe Jobmöglichkeiten, Zugehörigkeitsgefühl, Geschlechterstruktur oder der Bildungshintergrund der Mitarbeiter flossen ins Ranking mit ein.

Auch interessant: Karriere im Home-Office? Mit dieser kleinen Angewohnheit sammeln Sie Pluspunkte beim Chef.

Siemens, VW und Adidas: Sieger des Arbeitgeber-Rankings

Als bester Arbeitgeber Deutschlands 2021 entpuppt sich das bayerische Traditionsunternehmen Siemens aus München. Und die sind mächtig Stolz auf ihre Unternehmensentwicklung: „Wir bei Siemens haben uns verpflichtet, eine integrative Kultur zu schaffen, die auf Vertrauen basiert und Menschen befähigt, sich bestmöglich zu entfalten und Veränderungen anzunehmen“, erklärt Siemens Personalchefin Judith Wiese diesen Erfolg.

Platz zwei und drei sichern sich ebenfalls Traditionshersteller wie der Automobilriese VW aus Wolfsburg sowie der Sportartikelhersteller Adidas aus Herzogenaurach. Besonders stark schneiden darüber hinaus Unternehmen aus Rechnungsprüfung und Unternehmensberatung sowie aus der Pharma- und Gesundheitswirtschaft wie Roche oder Fresenius ab. In Pandemiezeiten ist das aber keine Überraschung. (as) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Mehr zum Thema: Gehalt: Das sind die bestbezahlten Berufe Deutschlands 2021.

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

Top 20 Unternehmen mit der besten Vergütung in Deutschland Top 20 Unternehmen mit der besten Vergütung in Deutschland

Rubriklistenbild: © Joseffson via www.imago-images.de