Fiese Bewerbungsfrage: Sind Sie schlau genug, um für Elon Musk zu arbeiten?

Sie träumen davon, bei Tesla oder SpaceX zu arbeiten? Dann sehen Sie sich einmal diese Bewerbungsfrage an. Sie soll die Lieblingsfrage von Chef Elon Musk sein.

Wer für Elon Musk arbeiten will, muss sich knallharten Bewerbungsfragen stellen. Der Chef der beiden Tech-Firmen soll auf knifflige Rätsel stehen, um die schlausten Köpfe für seine Unternehmen zu finden.

Elon Musk: Diese Frage stellt er seinen Bewerbern am liebsten

Wie seine Biographie "Elon Musk: Tesla, PayPal, SpaceX – Wie Elon Musk die Welt verändert" verrät, soll dieses Rätsel seine absolute Lieblingsfrage sein:

"Sie stehen auf der Erdoberfläche. Sie laufen eine Meile südlich, eine Meile westlich und eine Meile nördlich. Dann kommen Sie genau dort an, wo sie gestartet sind. Wo sind Sie?"

So viel sei verraten: Es sind zwei Antworten möglich. Finden Sie beide heraus?

Die Lösung:

1. Antwortmöglichkeit:

Dies ist wohl die einfachste Antwort, auf die man wohl leicht kommt, wenn man schon ähnliche Rätselfragen gelöst hat:

Sie stehen am Nordpol. Wenn Sie eine Meile nach Süden laufen, sind Sie genau eine Meile vom Nordpol entfernt. Wenn Sie nun nach Westen laufen, sind Sie immer noch eine Meile vom Nordpol entfernt. Laufen Sie nun wieder nach Norden, erreichen Sie Ihren Startpunkt.

2. Anwortmöglichkeit:

Sie befinden sich i n der Nähe des Südpols.

Für diese Antwort, müssen Sie sich zunächst einen Kreis vorstellen, der um den Südpol verläuft und genau eine Meile lang ist (siehe Bild unten, blauer Ring). Sie starten eine Meile nördlich des Rings (gelber Ring).

Wenn Sie nun eine Meile nach Süden laufen, gelangen Sie auf dem Kreis um den Südpol, laufen Sie eine Meile nach Westen, umkreisen Sie den Südpol ringförmig.

Sie kommen also wieder an dem Ausgangspunkt des Ringes an. Laufen Sie nun wieder eine Meile nach Norden, kommen Sie am Startpunkt Ihrer Reise an.

