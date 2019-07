Studium ohne Abitur: Warum Sie danach mehr Geld scheffeln als mit

Arzt werden ohne Einser-Abi? Das ist für viele nicht machbar. Doch es gibt tatsächlich Studiengänge in Deutschland, die Sie auch ohne Hochschulreife absolvieren können.

Wussten Sie's? Mehr als 800 Studenten der Human-und Zahnmedizin sollen keine allgemeine Hochschulreife aufweisen können. Dennoch haben Sie es geschafft, einen der begehrten Studienplätze zu ergattern. Auch andere Studienzweige können ohne Abitur absolviert werden - allerdings ist dies nur möglich, wenn Sie vorher eine erste Berufsausbildung sowie eine mehrjährige Berufserfahrung vorweisen können.

Studieren ohne Abitur: möglich mit abgeschlossener Berufsausbildung und viel Praxis

Zudem muss sich der jeweilige Studiengang fachlich auf die vorangegangene Berufsausbildung beziehen. Wer also Elektriker gelernt hat, kann anschließend Elektrotechnik studieren, eine Tierarzthelferin dagegen Veterinärmedizin. Insgesamt sind es etwa 8.000 solcher Studienzweige in Deutschland - von Politikwissenschaft über Architektur bis hin zu Luft- und Raumfahrt -, für die Sie sich auch ohne Abitur qualifizieren können. Allerdings empfiehlt es sich, zuvor auf der Homepage des gewünschten Studiengangs bzw. der Universität zu schauen, welche Zugangsvoraussetzungen erforderlich sind.

Auch interessant: Wer diesen Beruf hat, scheffelt später Millionen.

Doch viele fragen sich zu Recht - habe ich später im Job ähnliche Karrierechancen wie jemand, der eine Allgemeine Hochschulreife hat? "Das kommt auf den Bereich an", erklärt Karriereexperte Martin Wehrle gegenüber Bild Online. "Wer zum Beispiel im Vertrieb arbeitet, wird schnell merken: Die Abschlüsse mit Kunden zählen viel mehr als die Schulabschlüsse. Fast alle kaufmännischen Karrieren sind ohne Abitur zugänglich, ebenso stehen die handwerklichen Berufe offen. Ähnliches gilt sogar im künstlerischen Bereich: Wer Schauspieler, Sänger oder Journalist werden will, braucht in erster Linie Talent."

Lesen Sie hier: Gehalt: In diesen Branchen winkt Akademikern das beste Einstiegsgehalt.

Karriere ohne Abitur: Berufliche Erfahrung vielen Arbeitgebern oft wichtiger

Zudem glaubt Wehrle daran, dass Menschen ohne Abitur die Chance gegeben wird, ihren Traum zu verwirklichen. "Ich finde es richtig, berufliche Erfahrung mindestens ebenso hoch wie schulische Vorbildung zu bewerten. Denn wer seine Berufslaufbahn unterbricht, um noch mal als Student anzufangen, ist bis in die Haarspitzen motiviert – was man von Schulabgängern nicht immer behaupten kann", so der Experte. Doch wie weit rauf geht es für Absolventen, die kein Abi haben?

Erfahren Sie hier: Bewerbung: Wie wichtig sind die Noten aus dem Studium?

Hier kann Wehrle beruhigen: "Etliche Geschäftsführer im Mittelstand haben niemals ein Gymnasium oder eine Hochschule besucht." So hätten viele globale Größen, wie Microsoft Mitbegründer Bill Gates, nie ein Studium absolviert. Allerdings sei es bei Behörden oder in größeren Konzernen eher schwierig, "nach ganz oben ohne formale Schul- und Studienabschlüsse" zu gelangen, gibt der Experte zu bedenken.

In praktischen Berufen wie "in der Pflege, im Hotelfach und auch in der Touristik" gäbe es hingegen keinerlei Schwierigkeiten. So gilt für alle ohne Allgemeine Hochschulreife: Wer viel Praxiserfahrung und Disziplin mitbringt, kann bei Arbeitgebern punkten und seine Qualitäten im Beruf unter Beweis stellen - mögliche Beförderung inklusive.

Lesen Sie auch: Dieser Irrglaube von Studenten schmälert die Chancen bei der Bewerbung.

jp