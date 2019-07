Unfassbar: Deshalb scheidet ein Viertel aller Arbeitenden frühzeitig aus dem Beruf aus

Beinahe 25 Prozent aller Arbeiter können ihren Beruf nicht bis zur Rente ausüben. Will man dann nicht finanziell ruiniert sein, empfiehlt sich diese Versicherung.

Es sind unfassbar viele: Etwa ein Viertel der arbeitenden Bevölkerung scheidet krankheitsbedingt vorzeitig aus dem Job aus. Im Schnitt wenn sie 47 Jahre alt sind. Und wenn das Gehalt dann ausbleibt, wird es für viele finanziell eng. Um für diesen Fall vorzusorgen, gibt es den Berufsunfähigkeitsschutz mit ausreichend hoher Rente. Je jünger und gesünder man ist, desto günstiger sind die Konditionen. Und je risikoreicher der Beruf, desto teurer ist die Absicherung. Es ist kein billiger Schutz - aber ein sinnvoller.

Stiftung Warentest: In fünf Schritten zur Versicherung

Die Verbraucherorganisation Stiftung Warentest hat alle Versicherer Deutschlands nach ihren Bedingungen für Berufsunfähigkeitsschutz befragt und um ein Angebot für drei fiktive Kunden gebeten. Und das Fazit lautet: 35 von 59 Tarifen wurden mit "sehr gut" benotet. Wer gesund ist, hat gute Chancen, in fünf Schritten zu seinem Berufsunfähigkeitsschutz zu kommen.

Aus der Tabelle der besten die passenden Angebote auswählen. Parallel Anfragen an mehrere Anbieter schicken. Angebote prüfen und mit den eigenen Wünschen abgleichen. Bietet kein Versicherer Schutz an, kommen alternative Absicherungen in Betracht. Anträge vollständig und wahrheitsgemäß ausfüllen. Angebote, die man nicht möchte, schriftlich ablehnen.

Wenn Sie in den letzten fünf Jahren ernsthaft krank waren, chronisch krank sind oder in einem Risikoberuf arbeiten, haben Sie schlechtere Karten. Dann sollten Sie einen Versicherungsberater befragen.

Berufs­unfähigkeits­versicherung: Vorsicht Klausel!

Berufs­unfähigkeits­versicherungen laufen oft jahrelang und niemand weiß, was in diesen Jahren alles passieren und wie sich Ihr Leben verändern wird. Deshalb sollten Sie ihren Beitrag und die anfangs vereinbarte Rente bei Bedarf ändern können. Viele Versicherer bieten auch Lösungen bei Zahlungsschwierigkeiten, etwa vorübergehenden finanziellen Engpässen, an.

Früher war in den Versicherungsverträgen eine Klausel enthalten, die die Versicherten nach Eintritt der Berufsunfähigkeit dazu zwang, eine andere Tätigkeit auszuüben. Doch heutzutage verzichten die meisten Versicherer auf diese sogenannte "abstrakte Verweisung".

vro