Sternzeichen Fische: Mit diesen Tipps starten Sie im Beruf durch

Wie jedes Sternzeichen haben auch Fische Stärken und Schwächen. Wenn Sie Ihre Eigenschaften geschickt einsetzen, verhilft Ihnen das zu beruflichem Erfolg.

Fische gelten als besonders einfühlsame und mitfühlende Menschen.

gelten als besonders einfühlsame und mitfühlende Menschen. Gleichzeitig stehen ihnen ihre Sentimentalität und eine gewissen Überempfindlichkeit häufig im Weg.

Mit folgenden drei Tipps können Personen mit Sternzeichen Fische im Job richtig durchstarten.

Sind Sie Sternzeichen Fische? Dann gelten Sie unter Ihren Kollegen möglicherweise als Sonnenschein im Büro. Mit Ihrer Fröhlichkeit und hilfsbereiten Art wirken Sie auf so gut wie jeden sympathisch. Dadurch haben Sie auch große Vorteile, wenn es um die Arbeit mit Kunden geht.

Doch reicht Sympathie auch wirklich aus, um Ihren Traumjob ergattern zu können? Wenn Sie sich gerade in der Bewerbungsphase befinden, helfen Ihnen folgende Tipps weiter.

Sternzeichen Fische: Überlegen Sie sich ganz genau, was Sie wirklich wollen

Sofern man der Astrologie glauben schenken mag, gelten Fische meist als verträumt und sehr phantasievoll. Genau dieses Leben in einer anderen Welt hindert sie oft daran, ernste Entscheidungen in der Realität zu treffen. Als Resultat haben Fische häufig das Gefühl nicht voran zu kommen, weil sie innerlich etwas hemmt.

Wenn es um die Entscheidung der Berufs- und Stellenwahl geht, kann diese Schwäche zum echten Problem werden. Was können Sie also tun? Überlegen Sie sich vor der Bewerbung ganz genau, was sie wirklich wollen. Am besten werfen Sie einen Blick auf Ihre Hobbys und Talente, denn vielleicht stellen Sie dadurch fest, was Ihnen im Beruf Spaß machen könnte.

Weitere Eigenschaften, die als typisch für Fische gelten:

großzügig

geduldig

gesellig

geheimnisvoll

mitfühlend

selbstlos

sensibel

ängstlich

empfindlich

chaotisch

Wenn Sie es trotzdem nicht schaffen, sich für ein berufliches Feld oder eine Stelle zu begeistern, sollten Sie nicht sofort in Panik geraten. Oft hilft es, länger über etwas nachzudenken und vielleicht sogar auf neue Gelegenheiten zu warten. Nutzen Sie die Zeit, um zu sich selbst zu finden*.

Fische im Bewerbungsprozess: Das sollten Sie ebenfalls beachten

Sobald Sie endlich zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wurden, helfen Ihnen folgende Tipps weiter:

Tipp 1 für Fische im Bewerbungsgespräch: Ihr geheimnisvolles Wesen mag in manchen Lebenslagen interessant wirken, doch im Bewerbungsgespräch könnte diese Eigenschaft zu einem Hindernis werden. Seien Sie ruhig offener und erwähnen Sie, was Sie zuvor schon alles geleistet haben. Sie werden es sicher nicht bereuen.

Tipp 2 für Fische im Bewerbungsgespräch: Sie begeistern durch Ihr großzügiges und freundliches Wesen. Doch seien Sie vorsichtig: Nettigkeit könnten Personaler ausnutzen, um Sie beispielsweise beim Gehalt* runter zu handeln - denn eventuell denken Arbeitgeber, Sie wären ohnehin mit jedem Angebot zufrieden. Lassen Sie sich nicht auf einen Deal ein, mit dem Sie nicht voll und ganz einverstanden sind.

Tipp 3 für Fische im Bewerbungsgespräch: Es ist zwar leicht gesagt, doch versuchen Sie entspannt zu bleiben. Fische neigen oft dazu, schnell in Panik zu geraten. Überlegen Sie sich am besten schon vor dem Gespräch, welche Fragen kommen könnten und bereiten Sie ein paar passende Antworten vor. Dadurch gehen Sie mit viel mehr Sicherheit zum Vorstellungstermin.

