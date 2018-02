14 Fragen für echte Nerds, die SpaceX seinen Bewerbern stellt

Wer beim privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX arbeiten will, muss schon ein echter Tech-Nerd sein. Die Bewerbungsfragen sind jedenfalls ganz schön verzwickt.

Erst kürzlich schoss SpaceX mithilfe seiner Trägerrakete Falcon Heavy einen Tesla in den Weltraum. Die spektakulären Bilder vom Auto im Weltall gingen um die Welt - und begeisterten Millionen Menschen. Das dürfte dem privaten Raumschiffunternehmen von Chef Elon Musk tausende Bewerbungen eingebracht haben.

Und das nicht ohne Grund: Wer für SpaxeX arbeiten will, genießt viele Vorzüge: Er arbeitet für eines der innovativsten Tech-Unternehmen der Welt, lebt im sonnigen Kalifornien, lernt eine Menge über Raumschiffe und bringt in wenigen Jahren vielleicht sogar Menschen zum Mars.

SpaceX: Welche Fragen erwarten Bewerber?

Doch um einen der heißbegehrten Jobs zu ergattern, müssen sich Bewerber knüppelharten Bewerbungsfragen stellen, die nur echte Tech-Nerds beantworten können. Auf der Bewertungsplattform Glassdoor finden sich einige Beispiele für Fragen, denen sich Bewerber bereits stellen mussten.

1. Was ist ein Null-Zeiger?

2. Wie verlangsamt man sicher ein großes und schweres Objekt, das sich sehr schnell bewegt?

3. Wie würden Sie ein sensibles Instrument an einer zitternden Oberfläche befestigen?

4. Es gibt viele Arten von Daten-Strukturen wie Vektoren und Freispeicher. Warum gibt es keine Form, die alles kann?

5. Wie reguliert man die Temperatur eines Objekts im All? Was ist das Hauptproblem dabei?

6. Was sind Verbundwerkstoffe?

7. Angenommen der Variablen "var" wird der Wert 2 zugeteilt. Was passiert, wenn man "var++" angibt? Was wird angezeigt, wenn man "++var" in der nächsten Zeile angibt? Was ist der endgültige Wert von "var"?

8. Wie würden Sie einen elektrischen Schirm designen, um ihn von oben vor einem spitzen Objekt zu schützen?

9. Ein Kragträger ist an einem Ende mit der Masse m und der Länge l fixiert. Was ist das vorhandene Momentum bei einer Länge von L/4, wenn dieser Träger einer Trägheitskraft und einer gleichmäßig verteilten Last w ausgesetzt wird?

10. Wie findet man einen Ablauf in einer einfach verketteten Liste?

11. Was passiert, wenn ein starker Strom (Punktschweißen) durch ein Stück Nickel läuft, das ein Stück Kupfer berührt?

12. Wie dreht man einen Stapelspeicher um, indem man nur die Pop-and-Push-Methode benutzt?

Ihnen raucht schon der Kopf? Vielleicht ist diese Frag einfacher zu beantworten: Elon Musk soll bei Tesla eine Lieblingsfrage haben, die er Bewerbern immer wieder stellt. Könnten Sie sie beantworten?

