Diesen Irrtümern bei der Bewerbung unterliegen viele - Sie auch?

Zum Thema Bewerbung kursieren viele falsche Fakten, die so manchem Bewerber den Job kosten können. Welche davon ins Reich der Mythen gehören, erfahren Sie hier.

Anschreiben, Lebenslauf, Bewerbungsgespräch - so heißen die Disziplinen im modernen Bewerbungsdreikampf. Je nach Branche kommen dann noch Einstellungstests, Assessmentcenter und andere Maßnahmen dazu, um den perfekten Bewerber herauszufiltern.

Doch im ganzen Bewerbungswahnsinn kursieren leider auch viele Irrtümer in den Köpfen der Bewerber, die Sie besser ganz schnell vergessen:

Irrtum 1: Initiativbewerbungen bringen nichts

Sie denken, Initiativbewerbungen machen nur Arbeit, aber landen letztendlich auf dem Ablehnungsstapel? Falsch gedacht: Rund 58 Prozent der Personalverantwortlichen sehen Bewerbungen ohne konkrete Stellenausschreibung als willkommene Gelegenheit, interessante Kandidaten kennen zu lernen. Das ergab eine Umfrage des Karriereportals Jobware von 2015.

Irrtum 2: Motivationsschreiben ist die dritte Seite

Wer Stellenausschreibungen liest, findet immer öfter den Begriff "Motivationsschreiben" unter den gewünschten Bewerbungsunterlagen. Das verwirrt nicht wenige Bewerber: Ist damit die sogenannte "dritte Seite" gemeint? Nein - viele Unternehmen benutzen inzwischen Motivtionsschreiben als Synonym für das Anschreiben.

Achten Sie in diesem Fall aber besonders darauf, dass Ihre Motivation für die Stelle und das Unternehmen im Schreiben hervorgeht.

Irrtum 3: Kleine Lügen sind erlaubt

Im Bewerbungsschreiben sind Lügen ein absolutes No-Go! Personaler erkennen kleine Unwahrheiten oft sofort, schließlich sind sie Profis und recherchieren in sozialen Netzwerken oder beim alten Arbeitgeber, wenn sie misstrauisch werden. Fliegen Lügen dann auf, haben Sie keine Chance mehr auf den Job.

Irrtum 4: Lebenslauf nicht länger als eine Seite

Beim Lebenslauf hält sich immer noch das Gerücht, er dürfe nicht länger als eine Seite sein. Auf Berufsanfänger mag das zutreffen, aber bei berufserfahrenen Bewerbern, die schon mehrere Jobs hinter sich haben, reicht eine Seite nicht aus. Dann darf der Lebenslauf auch bis zu zwei Seiten lang sein - mehr nicht. Führen sie vor allem die Stationen näher aus, die für die ausgeschriebene Stelle relevant sind.

Irrtum 5: Auslandserfahrung ist der Turbobooster für jede Karriere

Auch wenn es die meisten Bewerber wohl nicht vermuten: Auslandserfahrung ist für die meisten Personaler kein Karrierebooster, sondern nur eine nette Zusatzqualifikation, die nicht ausschlaggebend für den Job ist. Viele halten den Auslandsaufenthalt eh nur für einen verlängerten Urlaub, wie die Umfrage von Jobware zeigt.

Irrtum 6: Je mehr Bewerbungen, um so besser

Um schnellstmöglich eine neue Stelle zu bekommen, schicken einige Bewerber so viele Standard-Bewerbungen wie möglich ab. Nicht selten kommen so 70-100 Bewerbungen zustande. Und das ganze queerbeet gestreut, nach dem Motto: "Irgend ein Unternehmen wird sich schon melden." Doch solche Massenbewerbungen fallen jedem Personalprofi sofort auf - und zwar negativ.

Wesentlich effektiver ist es, n ur etwa zehn spezialisierte Bewerbungen zu verfassen - und sich dabei extra viel Mühe zu geben.

Irrtum 7: Netzwerke sind bei der Jobsuche nicht so wichtig

Sie denken, Networking braucht kein Mensch? Irrtum: Karriere-Netzwerke wie Xing oder LinkedIn boomen, und das nicht ohne Grund: "Gerade für große Unternehmen gewinnen Karrierenetzwerke als Recruiting-Instrument stetig an Bedeutung. Immer mehr Bewerber knüpfen und pflegen Business-Kontakte über Netzwerk-Profile und nutzen deren Jobbörsen für die Stellensuche", verrät Daniel Krewet, Head of Sales and Employer Branding bei squeaker.net.

Es ist also absolut empfehlenswert, sich ein Profil in mindestem einem Karrierenetzwerk anzulegen, um sich wirklich alle Chancen auf Ihren Traumjob offen zu halten.

Irrtum 8: Die Antworten für das Vorstellungsgespräch muss ich einstudieren

Nicht jeder Bewerber ist mit Rednertalent gesegnet, doch die meisten Unternehmen legen auf kommunikationsstarke Bewerber wert. Deshalb gehen viele Bewerber mit der Taktik heran, gefällige Antworten auf mögliche Fragen vorher auswendig zu lernen.

Doch das wird ihr Gesprächspartner über kurz oder lang merken - und wirkt wenig authentisch. Verinnerlichen Sie besser gewisse Standpunkte und die Stationen Ihres beruflichen Werdegangs, statt sie Satz für Satz einzustudieren. So bekommen Personaler ein besseres Gefühl dafür, wie Sie wirklich ticken.

Irrtum 9: Frage nach Schwäche mit Stärke beantworten

Ja, die Frage nach Ihren Stärken und Schwächen kann niemand mehr hören - dennoch kommt sie noch sehr häufig. In vielen Ratgebern ist aber immer noch zu lesen, dass man bei den Schwächen Eigenschaften nennen soll, die eigentlich eine Stärke sind - zum Beispiel "Perfektionismus".

Das haben Personalverantwortliche aber inzwischen schon tausendfach gehört. Seien Sie lieber ehrlich und zeigen Sie Ihrem gegenüber lieber, dass und vor allem wie Sie an Ihren Schwächen arbeiten.

Irrtum 10: So selbstbewusst wie möglich auftreten

Selbstbewusstsein ist schön und gut - aber zu viel des Guten wirkt sowohl im Anschreiben als auch im Bewerbungsgespräch schnell überheblich. Auch wenn Fachkräfte händeringend gesucht werden - jeden Bewerber nehmen Unternehmen dann auch nicht. Üben Sie sich also in Selbstvertrauen mit einer gesunden Portion Bescheidenheit.

