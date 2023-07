Homeoffice auf der Terrasse – was Sie Outdoor beachten sollten

Von: Carina Blumenroth

Sommer, Sonne, Arbeitsmodus: Alle, die nicht ortsgebunden arbeiten müssen, haben einen Vorteil. Das Office kann einfach nach draußen verlegt werden.

Blauer Himmel, Sonnenschein und stickige Büroluft – das erleben gerade im Sommer viele Menschen. Die einzig schönen Tage scheinen mit der Arbeit verbracht zu werden. Wenn man Pech hat, ist das Wetter an den freien Tagen schlechter. Alle, die von daheim aus arbeiten dürfen, können ihren Arbeitsplatz aber leicht nach draußen verlegen.

Homeoffice im Sommer nach draußen verlegen

Im Sommer ist die Versuchung groß, die Arbeit einfach nach draußen zu verlegen. Dabei sollten Sie allerdings etwas beachten. © Maskot/Imago

Wer eh von daheim aus arbeiten darf, kann es sich an schönen Tagen auch noch etwas schöner machen. Arbeiten Sie beispielsweise an einem Sonnenplatz auf dem Balkon, der Terrasse oder von einem Café aus? So können Sie der Pflicht nachkommen und lassen sich ein bisschen Wind um die Nase wehen. Was Sie allerdings bedenken sollten, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz nach draußen verlegen.

1. Tipp: Machen Sie eine Checkliste, was Sie auf jeden Fall brauchen

Sicher benötigen Sie auf jeden Fall Ihren Laptop, eventuell eine externe Maus und Tastatur. Falls Sie ebenso Monitore benötigen, wird die Liste für den Outdoor-Arbeitsplatz länger. Dann brauchen Sie eine Stromversorgung, vielleicht liegt diese schon direkt am Balkon und der Terrasse? Ansonsten kann Ihnen gegebenenfalls eine Mehrfachsteckdose helfen. Falls Sie Monitore verwenden, sollten diese auf einem sichern Untergrund stehen. Nur mit Laptop sind Sie natürlich ein bisschen flexibler.

2. Tipp: Machen Sie sich bewusst, welche Aufgaben Sie heute erledigen wollen

Sie müssen bei der Arbeit heikle oder geheime Gespräche führen? Dann ist das Café, der Balkon oder die Terrasse nicht der beste Arbeitsort dafür. Sorgen Sie dafür, dass Sie vertrauliche Gespräche in den eigenen vier Wänden führen können, sodass Dritte Firmeninterna nicht mitbekommen.

3. Tipp: Wetterschutz für die Technik

Ja, sicher – Sie machen das, weil Sie ein paar Sonnenstrahlen abbekommen wollen, allerdings sollten Sie auf die Technik achten. Nicht nur, dass Sie vielleicht auf dem Bildschirm nichts erkennen, wenn Sonne darauf scheint, ist ein Problem. Generell tut die Hitze der Technik nicht gut. Für die Technik sollten Sie daher einen Schattenplatz sichern. Ebenso sollten Sie darauf achten, dass die Sachen vor Wind geschützt sind. Das ist vor allem sinnvoll, wenn Sie mit Stift, Papier und anderen ausgedruckten Unterlagen arbeiten.

4. Tipp: Haben Sie die richtige Geräuschkulisse?

Arbeiten mit Vogelgezwitscher oder raschelnden Bäumen stört die wenigsten Menschen in Meetings und Co. Bei Verkehr und Baulärm sieht das allerdings anders aus. Zur Not können Noise-Cancelling-Kopfhörer helfen. Oder ein Rückzugsort, wenn es draußen kurzzeitig zu laut wird.

5. Drinks und Snacks im Freien

Draußen sind Sie nicht allein, Speisen und Getränke locken beispielsweise Wespen an. Sie sollten also nicht blind zum Getränk oder Snacks greifen. Geschlossene Flaschen oder Snacks in einer Dose geben Ihnen mehr Sicherheit.