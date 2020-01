Dieses Schachtel-Rätsel ist auf den ersten Blick so einfach - doch wird Ihr Kopf rauchen?

Bald ist Wochenende - und Sie sind mit Ihrer Arbeit schon fertig? Statt gelangweilt auf die Uhr zu starren, sollten Sie sich an diesem Rätsel-Klassiker versuchen.

In Ihrem Büro herrscht mittags schon gähnende Langeweile? Die meisten Kollegen sind bereits ausgeflogen? Wenn Sie mit Ihrer Arbeit fertig sind oder eine kurze Verschnaufpause brauchen – wie wäre es mit einer kleinen Knobelei? Schließlich bringt das die Gehirnzellen nach der der Mittagspause wieder gehörig auf Trab.

Rätsel-Klassiker: Die große Schachtel-Frage – können Sie sie beantworten?

Da kommt ein Rätsel-Klassiker, der fast jeden auf die falsche Spur lockt, gerade recht! Passen Sie gut auf:

Vor Ihnen stehen drei völlig gleiche Schachteln. In jeder davon befinden sich zwei Münzen. In einer Schachtel liegen zwei goldene, in einer anderen zwei silberne und in der dritten eine goldene und eine silberne Münze. Sie wissen nicht, welche Münzen in welcher Schachtel liegen. So weit, so gut?

Nun wählen Sie zufällig eine der Schachteln aus und nehmen eine Münze heraus. Es ist eine goldene.

Jetzt zur alles entscheidenden Frage des Tages:

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die andere Münze in dieser Schachtel ebenfalls eine goldene ist?

0,75

0,666

0,5

0,333

0,25

Was glauben Sie? Na, raucht Ihnen schon der Kopf – oder wissen Sie es bereits? Wenn Sie noch Zeit benötigen: Die geben wir Ihnen gerne und verraten Ihnen hier die Lösung.

Falls Sie noch mehr Futter für Ihr Gehirn brauchen: Viele weitere knifflige Denksportaufgaben finden Sie hier auf unserer Rätsel-Seite.

