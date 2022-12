Bei Renteneintritt: Je höher die Position, desto weniger Geld haben Frauen in der Tasche

Von: Jasmin Farah

Frauen in Führungspositionen sind noch immer rar gesät. In vielen Berufen verdienen sie zudem weniger als männliche Kollegen. Gehen Sie in Rente, haben sie das Nachsehen.

Heutzutage sind viele Frauen noch immer im Berufsleben benachteiligt. Die Ungleichheit beginnt bereits beim Gehalt. Demnach verdienen weibliche Kollegen für die gleiche Tätigkeit erheblich weniger als männliche. Hinzu kommt, dass die Führungsetagen vieler Unternehmen noch immer von Männern dominiert wird. Besetzt allerdings eine Frau eine Führungsposition, hinkt sie weiter hinterher, was ihr Lebenseinkommen angeht. Das ändert sich auch nicht im Laufe der Karriere, wie eine aktuelle Analyse des Weltwirtschaftsforums zeigt.

Weibliche Führungskräfte: Weniger Lebenseinkommen als männliche Kollegen

Das Überraschende daran: Frauen, die einfache Arbeiten erledigen, verdienen auch weniger, kommen aber bei Renteneintritt noch auf 83 Prozent des Lebenseinkommens ihrer männlichen Kollegen. Weibliche, gut ausgebildete Mitarbeiter und Führungskräfte erhalten hingegen am Ende ihrer Karriere nur etwa zwei Drittel von dem, was Männer in der gleichen Position erhalten.

Frauen in Führungspositionen haben später im Alter weniger Lebenseinkommen wie männliche Kollegen. © Wavebreak Media Ltd/Imago

„Die Lebensverdienstlücke wird jedoch hierzulande größer, je anspruchsvoller und komplexer ein Berufsprofil ist“, sagt Florian Frank, Vergütungsexperte bei der Beratung WTW, der die Datenlage für Deutschland analysiert hat. Folgende Faktoren sind zur Berechnung des Lebenseinkommens bei Renteneintritt herangezogen worden:

Gehalt (vom 22. Lebensjahr bis Renteneintritt)

Ansprüche aus staatlicher Rente

Betriebliche Altersvorsorge

Immobilienbesitz

Erspartes Vermögen

Dabei habe sich schließlich gezeigt, dass Deutschland im internationalen Vergleich im Durchschnitt liegt. Am fairsten sind die Lebenseinkommen hingegen in Südkorea und Spanien verteilt. In Nigeria, Argentinien und in der Türkei erhalten Frauen noch weniger als in Deutschland – gehen Sie in Rente, haben sie nur etwa 60 Prozent von dem, was Männer bis dahin an Verdienst und Vermögen erworben haben.

Viele Frauen mit Familie bleiben in Teilzeitfalle stecken

In den meisten Fällen sei laut Frank klar, warum das Lebenseinkommen noch so ungleich verteilt ist. Hauptgründe seien nicht nur die Lohnunterschiede zwischen Männer und Frauen, auch „Gender Pay Gap“ genannt, sondern auch ungleiche Karrierechancen. Viele Frauen mit Familie bleiben Zeit ihres Karrierelebens in der Teilzeitfalle oder in niedrig bezahlten Jobs stecken. „In Deutschland herrscht ein Mangel an Kinderbetreuungseinrichtungen und ein unverhältnismäßig hoher Anteil an unbezahlter Betreuungsarbeit, die Frauen leisten“, erklärt Frank gegenüber dem Business Insider. Und: „Wer in Elternzeit ist, verhandelt kein Gehalt“, so Frank abschließend.