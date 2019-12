Rätsel für raffinierte Köpfe: Können Sie den Reis richtig abwiegen?

Reis abwiegen: Dieses Rätsel ist nicht einfach zu lösen, doch wer ein starkes Verständnis für Logik besitzt, kommt problemlos auf das richtige Ergebnis.

Oh je, dieses Rätsel mutet schon sehr kompliziert an. Doch keine Sorge, mit etwas logischem Denken kommen Sie problemlos auf die richtige Lösung. Ihre Aufgabe ist eigentlich ganz simpel: Sie müssen eine bestimmte Menge an Reis abwiegen und dafür haben Sie einige Hilfsmittel, die Sie aber nur ein paarmal benutzen dürfen.

Reis abwiegen: Was müssen Sie tun?

Wenn Sie keine Probleme hatten, vergangene mathematische und logische Rätsel zu lösen, sollten Sie auch dieses Mal keine Probleme haben. So lautet die Aufgabenstellung:

Sie haben neun Kilogramm Reis. Davon sollen Sie jeweils zwei Kilogramm und sieben Kilogramm abwiegen. Um auf die Lösung zu kommen, stehen Ihnen eine Balkenwaage sowie zwei Gewichte mit 50 Gramm und 200 Gramm zur Verfügung. Die Waage besitzt zwei Schalen, die sich bei identischer Masse auf beiden Seiten im Gleichgewicht befindet.

Doch es gibt noch einen Haken: Sie dürfen die Waage nur dreimal benutzen.

Alle Gegebenheiten auf einen Blick

Wiegen Sie zwei und sieben Kilogramm Reis ab.

Reis ab. Zur Verfügung stehen Ihnen zwei Gewichte mit 50 Gramm und 200 Gramm sowie eine Waage .

sowie eine . Die Waage dürfen Sie nur dreimal verwenden.

So lautet die Lösung des Reis-Rätsels

Haben Sie schon ein Ergebnis? Wie der Spiegel festgestellt hat, gibt es sogar zwei verschiedene Lösungswege. Welche das sind, verraten wir Ihnen ab 14 Uhr im Lösungsartikel zum Reis-Rätsel.

