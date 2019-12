Fieses Spion-Rätsel: Wenn Sie glauben, die Lösung zu wissen, liegen Sie wahrscheinlich falsch

Sind Sie ein guter Spion? Bei diesem Rätsel können Sie Ihr Talent beweisen. Doch Vorsicht, die Lösung ist nicht so einfach wie zunächst gedacht.

Der ein oder andere mag sich denken, dass die Lösung des folgenden Rätsels vollkommen simpel ist. So viel sei aber bereits vorweggenommen: Es steckt mehr dahinter, als man im ersten Moment annehmen würde. Ihre Aufgabe ist einfach, denn Sie sollen als Spion einen Code erraten, um sich Zugang zu einer abgeriegelten Stadt zu verschaffen. Liegen Sie falsch, müssen Sie leider draußen bleiben.

Spion-Rätsel: So lautet die Aufgabenstellung

Wer gut mit Zahlen kann und jegliche Rätsel liebt, die sich um Mathematik drehen, hat bei folgender Knobelei definitiv einen Vorteil. Anstatt einem Lösungswort ist nämlich eine Zahl gefragt, die mit etwas rechnerischem Geschick erraten werden kann. Oder klappt es etwa doch nicht auf diesem Wege? Denken Sie genau darüber nach.

So lautet die Aufgabe: Ein Spion kann sich Zutritt zu einer Stadt nur dadurch verschaffen, indem er eine Frage am Eingang richtig beantwortet. Er versteckt sich in der Nähe und belauscht die Personen, die zum Tor kommen.

Die erste Person wird gefragt: "28, wie lautet deine Antwort?" und mit der Erwiderung "14" kommt er in die Stadt. Eine zweite Person erscheint und erhält die Frage: "16, wie lautet deine Antwort?". Die Antwort "acht" reicht aus, damit auch diesem Gast die Eingangstore geöffnet werden. Ein dritter wird gefragt: "Acht, was ist deine Antwort?". Seine Antwort lautet: "Vier" und man gewährt im Zutritt.

Der Spion denkt, das System verstanden zu haben und geht selbst zum Tor. Die Frage an ihn lautet: "20, was ist deine Antwort?". Blitzschnell sagt er "zehn", doch die Antwort war falsch und er muss draußen bleiben.

Was hätte er stattdessen sagen müssen?

Auf einen Blick: Hinweise des Rätsels und Lösung

Die Antwort auf die Frage " 28 , was ist deine Antwort?" lautet " 14 ".

, was ist deine Antwort?" lautet " ". Die Antwort auf die Frage " 16 , was ist deine Antwort?" lautet " acht ".

, was ist deine Antwort?" lautet " ". Die Antwort auf die Frage " Acht , was ist deine Antwort?" lautet " vier ".

, was ist deine Antwort?" lautet " ". Der Spion antwortet auf die Frage: "20, was ist deine Antwort?" mit "zehn" und liegt falsch.

Kennen Sie die richtige Antwort? Die Lösung verraten wir Ihnen heute um 14 Uhr.

Weitere Rätsel auf unserer Seite

soa