Lösen Sie unser Sommer-Rätsel: Wie viel wiegt ein Alien nach dem Sonnenbaden?

Beim Sonnenbaden verliert Mister Bubelbrocks an Flüssigkeit. Wie viel wiegt er jetzt? (Symbolbild)

Ist es bei Ihnen im Büro auch so heiß? Das macht sicher müde. Bringen Sie Ihren Grübler doch mit unserem Alien-Sommer-Rätsel wieder in Schwung.

Stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt nicht im Büro, sondern im Freibad. Das Wasser spritzt Ihnen angenehm kühl auf die Füße und Ihre Haut riecht nach Sonnencreme. Kinder kreischen aufgeregt auf dem Fünf-Meter-Turm. Die Sonne glitzert auf dem Wasser und Sie würden am liebsten sofort hineinspringen.

Sie gehen am Schwimmbecken entlang - und auf einem der Liegestühle badet ein Alien in der Sonne. Sie beobachten den Alien im Liegestuhl, wie er sich Sonnencreme ins Gesicht schmiert - etwa an der Stelle, wo bei Menschen die Nase sitzt. Darf ich vorstellen: Das ist Mister Bubelbrocks vom Planeten Müllmac. Und er hat eine knifflige Aufgabe für Sie.

Mister Bubelbrocks wiegt 1.500 Kilogramm und besteht zu 99 Prozent aus Schleim - der Rest ist Diamant. Beim Sonnenbaden verliert er aber an Flüssigkeit, sodass er nur noch zu 97 Prozent aus Schleim besteht.

Wie viel wiegt Mister Bubelbrocks jetzt?

Ein kleiner Tipp: Bestimmen Sie das Diamant-Gewicht und rechnen Sie von diesem ausgehend.

Und so lautet die Lösung

Ob Sie mit Ihrem Ergebnis wirklich richtig liegen, erfahren Sie hier in unserer Auflösung um 14 Uhr.

vro