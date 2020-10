Quiz: Nicht spicken! Kennen Sie den Plural dieser schwierigen Wörter?

Toasts oder Töste? Mit dem Plural ist es oft eine leidige Sache, die selbst Muttersprachler zur Verzweiflung bringt. Bestehen Sie unser kleines Grammatik-Quiz?

Im Alltag und Job stolpern wir gerne über so manche verbale Falltür – vor allem, wenn es um den Plural von Wörtern geht. Stehen nun zwei Wagen oder zwei Wägen in der Einfahrt? Und wer vom Mundschutz gleich mehrere Exemplare in der Tasche mitnimmt, der verfügt über mehrere Mundschützer. Oder etwa doch nicht ...?

Machen Sie den Test! Wie heißt der Plural von ...?

Mit unserem kleinen Quiz* zeigen Sie, ob ein wahrer Plural-Experte in Ihnen steckt. Auf Los geht‘s los!

