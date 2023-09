Probleme beim Netzwerken? Was Sie sich vom Flirten abschauen können

Von: Carina Blumenroth

Blickkontakt aufbauen, dann vorsichtig in ein Gespräch starten und schauen, was passiert. Was beim Flirten klappt, könnte auch beim Netzwerken gelingen.

Neue Leute kennenlernen, das geht heute nicht nur im echten Leben, sondern auch virtuell. Ein Netzwerk an Menschen für den Austausch zu haben, weitet nicht nur den eigenen Horizont – es kann auch dabei helfen, einen neuen Job zu finden. Ein Business-Coach hat der Welt verraten, dass Netzwerken und Flirten ähnlich ist.

Netzwerken für den Job: „Schließlich wollen wir alle nur gesehen werden“

Beim Netzwerken gehen Sie in den Austausch mit Menschen – so können Sie Ihren Horizont erweitern. (Symbolbild) © imageBROKER/Oleksandr Latkun/Imago

Den einen Weg, wie man den Aufbau des Netzwerks am geschicktesten betreibt, gibt es nicht. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich und hängt auch davon ab, ob man eher extrovertiert oder introvertiert ist. „Denn jeder Mensch kann in der eigenen Tonalität netzwerken. Schließlich wollen wir alle nur gesehen werden“, sagt Lena Wittneben, Business-Couch, der Welt.

Flirten oder Netzwerken: Die Skills brauchen Sie

Mut

Interesse an Themen, die andere Menschen mitteilen

Menschenkenntnis, um echte Themen von Protzereien zu unterscheiden

Im Gespräch sollten Sie sich dann von Ihrer Intuition leiten lassen – hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, genauso wie Sie es in anderen Bereichen auch tun. Spuckt jemand nur große Töne und hat sonst nicht vorzuweisen? Dann halten Sie sich von der Person fern, wenn Sie Unstimmigkeiten bemerken.

Welche Skills Sie sonst noch mitbringen sollten, die auch denen beim Flirten ähneln:

Körpersprache: Ihr Körper sagt mehr über Sie aus als Sie denken. Sie können sich allein mit Ihrer Haltung öffnen oder verschließen.

Souveränität und Offenheit

Humor

Freude ausstrahlen: Wer selbst positiv auf Menschen zugeht, wird meist auch auf Menschen treffen, die dies tun.

Sich ein Netzwerk aufbauen, ist nicht nur in der eigenen Branche sinnvoll. Wenn Sie den Kreis weiten, lernen Sie über den Tellerrand zu schauen und können in den Diskurs gehen. Außerdem sollte man nicht mit einer Erwartungshaltung etwas zu bekommen an das Thema herangehen – wer allgemein den Austausch sucht und gerne etwas geben will, wird insgesamt mehr davon haben, informiert das Portal Netzwerken Berlin.