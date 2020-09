Wollen Sie erfolgreich sein? Dann denken Sie über Ihre Persönlichkeit nach - es könnte Wunder wirken

Haben Sie sich schon mal gefragt, welchen Einfluss Ihre Persönlchkeit auf Ihre Karriere hat? Achten Sie doch mal auf diese drei Eigenheiten.

Die Persönlichkeit hat großen Einfluss auf die Karriere .

hat großen Einfluss auf die . Umso wichtiger ist es, über die eigene Persönlichkeit zu reflektieren.

zu reflektieren. Erfahren Sie hier mehr darüber, wie Sie an sich selbst arbeiten können, um Ihre Karriere-Chancen zu verbessern.

Im Job geht es zu einem großen Teil um Leistung, keine Frage. Nicht zuletzt hat allerdings auch Ihre Persönlichkeit großen Einfluss auf Ihre Karriere, wie Experten immer wieder gern betonen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass jeder für sich herausfindet, welche Stärken und Schwächen er hat - und im Beruf* entsprechend daran arbeiten.

Sind Sie zum Beispiel ein eher schüchterner, vorsichtiger Mensch und haben manchmal Angst, einen Fehler zu machen? Oder preschen Sie mit ihrer offenen Art stattdessen gerne vor, überzeugen andere von ihren neuen, kreativen Ideen und wollen sich jedoch lieber nichts von anderen sagen lassen? Beide Seiten könnten Ihnen schaden.

Persönlichkeit: Diese Eigenschaften könnten Ihnen im Job schaden

Schritt Nummer eins, wenn Sie im Job erfolgreich sein wollen: Finden Sie heraus, welcher Typ Mitarbeiter (und Mensch) Sie sind - und holen Sie sich im Zweifel Feedback bei den Kollegen oder Ihren Vorgesetzten. Darüber zu reflektieren, wie Sie selbst ticken und wie Sie aufgrund Ihrer Persönlichkeit und Ihren Verhaltensweisen an Aufgaben herangehen, kann manchmal Wunder wirken.

An diesen drei persönlichen Eigenschaften sollten Sie unbedingt arbeiten, falls Sie im Job Probleme haben oder sich noch verbessern wollen.

Perfektionismus: „Es ist ein Fehler, keine Fehler machen zu wollen“, heißt es treffend in einem Beitrag auf Karrierbibel.de zu den klassischen „Karrierkillern“. Manchen Menschen würden Ihr ganzes Leben bei diesem Versuch verschwenden. Sie würden objektiv betrachtet vielleicht in der Tat weniger Fehler machen als andere, heißt es dort. Aber sie würden auch weniger bewerkstelligen, weil sie so viel Zeit dafür aufwenden, potenzielle Fehler zu vermeiden. Vermeiden Sie also den „Tunnelblick“, selbst ein Irrtum sei nichts Schlimmes, wissen es die Experten besser.

Falsche Bescheidenheit: Auch diese Eigenschaft ist im Beruf oft alles andere als förderlich. Denn selbst die großartigste Leistung verpuffe, wenn sie keiner mitbekomme, warnen die Experten. Das heißt noch lange nicht, dass Sie sich bei jedem gelungenen Arbeitsschritt selbst loben sollten, im Gegenteil: Im Job sollten Sie dabei subtiler vorgehen, so ihr Rat. Eine gängige Methode sei zum Beispiel, bei größeren Aufgaben in gewissen Abständen Zwischenberichte abzugeben und über die Fortschritte zu berichten. Und auch im Meeting sollten Sie sich öfter mal zu Wort melden, wenn Sie etwas zu sagen haben - auch das zeugt von Selbstbewusstsein und Kompetenz. Die anderen werden es zu schätzen wissen.

Beratungsresistenz: Auch bei diesem Punkt kommt die Persönlichkeit ins Spiel. Manche Menschen sind besonders offen für Neues, auch im Job. Andere wiederum sind in Ihrer Meinung sehr gefestigt - und vielleicht ja so sehr von sich überzeugt, dass Sie nur an Ihre eigenen Ideen glauben. Auch diese Kombination kann Ihnen in der Karriere schaden.. Wer sich gar nicht gerne von anderen „reinreden" lassen will, läuft Gefahr, dass er sich nicht weiterentwickelt. Tipp: Den Rat von Kollegen auch mal annehmen. Die anderen wird es freuen - und Sie können schließlich nur vom Wissen der anderen profitieren.. Probieren Sie es einfach mal aus.

Mit diesen Eigenschaften einher gehen noch viele andere Eigenschaften wie zum Beispiel Flexibilität, Neugierde, Offenheit für neue Aufgaben und zum Beispiel das Talent, auf andere Menschen zuzugehen. Auch hier empfiehlt es sich, dass Sie in sich hineinhorchen, was für ein Typ Sie sind - und an welchen Schwächen Sie vielleicht noch arbeiten können. (ahu) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

