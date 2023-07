Vier Leitfragen, wofür es sich zu leben lohnt – passt das auch zu Ihrem Arbeitsleben?

Von: Carina Blumenroth

Viele sind mit ihrem Job unzufrieden – vier Leitfragen können dabei helfen, zu beantworten, wofür es sich zu leben lohnt. Die Philosophie geht zurück ins 14. Jahrhundert.

Der Job kann einem manchmal viel abverlangen. Terminstress, Personalmangel oder Missverständnisse mit Kolleginnen und Kollegen kommen da obendrauf. Auch das Gehalt oder generell die Arbeitsbedingungen können Punkte sein, die die eigene Motivation und Zufriedenheit ausbremsen. Welche Fragen Sie sich in diesen Fällen stellen können, damit Sie zufriedener werden.

Zufriedenheit bei der Arbeit: Nicht mal ein Drittel der Deutschen hat Spaß am Job

Zufriedener bei der Arbeit? Vier Leitfragen können dabei behilflich sein. © Westend61/Imago

Weniger als ein Drittel der Deutschen hat Spaß am Job, informiert das Handelsblatt und beruft sich auf Ergebnisse der Umfrage von der Karriereplattform Stepstone. Die haben rund 6.200 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Deutschland, Großbritannien und den USA befragt. Deutschland stehe mit dem Ergebnis demnach am schlechtesten da. In Großbritannien liegt die Quote für Zufriedenheit bei 35 Prozent, in den USA bei 45,7 Prozent.

An der Zufriedenheit arbeiten? Jahrhunderte alte Strategie kann helfen

Strategien von lebenserfahrenen Menschen abschauen, das ist nicht die schlechteste Idee. Ikigai heißt die Philosophie, die zufriedener machen soll. Beispielsweise Menschen in Okinawa (Insel im ostchinesischen Meer) handeln danach. Dort leben die meisten 100-Jährigen weltweit. Ikigai soll einen Anteil daran haben. Diese Philosophie ist eine japanische Tradition, die bis ins 14. Jahrhundert zurückgeht.

Was bedeutet Ikigai? Ikigai setzt sich aus zwei Wörtern zusammen: Iki = Leben, gai = Wert.

Eine genaue Wortübertragung gibt es nicht, aber man kann das Wort etwa mit ‚Wert des Lebens‘ oder ‚Lebenssinn‘ übersetzen. Frei übersetzt könne man auch sagen ‚das, wofür es sich zu leben lohnt‘.

Wenn man dies herausfinden will, müssen vier Leitfragen beantwortet werden.

Lehre des Ikigai – vier Fragen führen zum Ziel

Woran haben Sie Spaß? | Begeisterung Worin sind Sie gut? | Talent Wofür werden Sie bezahlt? | Wert Leisten Sie damit einen wichtigen Beitrag in der Welt? | Bedarf

Insgesamt setzt sich das individuelle Ikigai aus vier Komponenten zusammen. Einer Leidenschaft, dem Beruf, der Berufung und der Mission. Die Schnittmenge, also der Idealzustand, ist eine Mischung der vier Bereiche, informiert Karrierebibel. Wer es schafft, alles zu vereinen, ist glücklich und zufrieden.

Wie geht man weiter vor?

Beantworten Sie die Fragen ehrlich und schauen Sie, wie ausgeprägt die Antworten sind. Erkennen Sie Ihre Leidenschaft und suchen Sie sich einen Weg, diese umzusetzen. Singen Sie beispielsweise gerne, dann fragen Sie sich, ob es Sie glücklich macht alleine zu singen oder in einem Chor. Lernen Sie Ihre Talente kennen und einschätzen. Das muss nicht direkt mit dem Ziel verbunden sein, damit Geld zu verdienen, schreibt das Handelsblatt. Bestimmte Fähigkeiten können aber im jeweiligen Job dann hilfreich sein.

Kennen Sie den eigenen Wert: Das hilft Ihnen beispielsweise bei Gehaltsverhandlungen. Wenn Sie wissen, was Sie können und welchen Mehrwert Sie mitbringen, können Sie sich auch dementsprechend bezahlen lassen. Leben Sie nicht nur vom Feedback der anderen, wenn Sie auch selbst sehen, welchen Beitrag Sie leisten, können Sie diesen auch vertreten, wenn andere Ihren Wert nicht direkt erkennen.