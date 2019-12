Pferdewissenschaften, Blockflöte und Co.: Das sind die verrücktesten Studiengänge

Ja, Pferdewissenschaften kann man in der Tat studieren - genauso wie viele andere kuriose Fächer.

"Warum studiert man sowas?" ist eine Frage, die sich viele Studenten regelmäßig gefallen lassen müssen. Manche von ihnen haben es aber schwerer als andere.

Wer sich nicht für klassische Studiengänge wie Medizin, Jura oder BWL entschieden und stattdessen eine etwas exotischere Wahl getroffen hat, gerät nicht selten in die Situation, die Entscheidung für das Fach genauer erläutern zu müssen. Das liegt meist daran, dass man sich unter einigen Bezeichnungen nicht viel vorstellen kann. Manchmal stellt sich aber auch die Frage, was man mit bestimmten Studiengängen in Zukunft arbeiten kann. Dabei klingen einige Fächer wesentlich verrückter als andere - wie beispielsweise folgende:

Pferdewissenschaften

Alles rund ums Pferd lernen Studenten im Studiengang Pferdewissenschaften. Dieser wird unter anderem an der Universität Göttingen und an der Freien Universität Berlin angeboten. Schwerpunkte sind dabei die Themen, wie man die Tiere richtig füttert und züchtet sowie jegliche gesundheitliche Aspekte, die es zu beachten gibt.

Space Master

Nein, wer sich für den Space Master an der Universität Würzburg entscheidet, wird nicht zum Astronauten ausgebildet. Stattdessen konzentriert sich der IT-lastige Studiengang darauf, die Studierenden für die Arbeit in der Raumfahrttechnik sowie der Automobilindustrie vorzubereiten.

Angewandte Freizeitwissenschaft

Es mögen sich nun viele fragen, warum man Freizeit studieren kann. Ein Blick auf die Studieninhalte zeigt jedoch, dass das Fach nicht so sinnlos ist, wie es zunächst erscheinen mag. Studenten erlenen nämlich viele theoretische und praktische Kenntnisse, die in der Tourismusbranche von Relevanz sind. Wer sich für Freizeitwissenschaften interessiert, kann seinen Bachelor beispielsweise an der Hochschule Bremen machen.

Technologie der Kosmetika und Waschmittel

In Ostwestfalen-Lippe können Interessierte alles zur Technologie der Kosmetika und Waschmittel lernen. Im Fokus steht dabei unter anderem die Herstellung verschiedener Mittel aus dem Bereich der Kosmetik.

Blockflöte

Im Grunde genommen existiert für so gut wie jedes Instrument ein eigener Studiengang. Das Gleiche gilt für die Blockflöte, über die Sie beispielsweise an der staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart mehr lernen können.

Spaziergangswissenschaft (Promenadologie)

Bei diesem Fach handelt es sich um keinen reinen Studiengang, denn stattdessen ist es lediglich ein Teilbereich der Architektur oder der Stadt- und Landschaftsplanung. Eine ganze Wissenschaft rund um das Spazierengehen klingt trotzdem kurios genug, um es auf die Liste aufzunehmen. Hierbei geht es darum, zu verstehen, wie der Mensch beim Wandern durch die Natur sein Umfeld wahrnimmt.

Sie brauchen übrigens nicht immer einen Uni-Abschluss, um im Job richtig durchzustarten. Wem ein hohes Gehalt wichtig ist, kann auch direkt nach dem Schulabschluss in das Berufsleben einsteigen. Wer dennoch lieber studiert, dem stehen in Deutschland eine große Auswahl an Universitäten und Fächern offen.

