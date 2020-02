Karrieretipps von Jogi Löw und Bernd das Brot: So finden Sie den idealen Beruf

Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein hat mehrere Promis zu ihrem Erfolgsgeheimnis befragt - und diese Tipps sind insbesondere für Berufseinsteiger wertvoll.

ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein hat in ihrem Buch "Viel Erfolg! - Wie wir wurden, was wir sind" die ganz großen deutschen Promis zu Beruf und Karriere befragt.

Unter anderem kamen Jogi Löw, Oliver Pocher, Verona Pooth und sogar Bernd das Brot zu Wort.

Schüler oder Studenten, die gerade ihren Abschluss machen, kennen das Problem sehr gut: Es stellt sich irgendwann die Frage, in welche Richtung es beruflich einmal gehen soll. Die Antwort darauf ist meist nicht einfach zu finden, im ersten Moment klingt fast jeder Job nicht sonderlich spannend.

Viele orientieren sich deshalb hauptsächlich am Gehalt und peilen Berufsfelder an, die für einen hohen Verdienst bekannt sind. Doch ist das wirklich die beste Lösung? ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein hat in ihrem Buch "Viel Erfolg! - Wie wir wurden, was wir sind"* mehrere Promis nach deren Joberfahrungen gefragt. Kurz und knapp lassen sich fünf Tipps für Berufseinsteiger zusammenfassen:

1. Karrieretipp: Nehmen Sie sich Zeit für die Berufswahl

Eltern sind häufig der Meinung, dass Ihre Kinder sofort nach dem Abschluss ins Berufsleben starten sollten. Dieser Auffassung widersprechen aber die meisten Promis. Fußballtrainer Jogi Löw ist beispielsweise überzeugt, dass eine Auszeit wichtig ist, um die eigenen Interessen zu entdecken. Er empfiehlt ein freiwilliges soziales Jahr oder ein Auslandssemester, um sich selbst zu finden.

Diese Meinung teilt übrigens auch Katrin Müller-Hohenstein selbst. Es sei wichtig, sich sehr viel Zeit für sich selbst zu nehmen.

2. Karrieretipp: Finden Sie heraus, was Ihnen Spaß macht

Mit der Empfehlung von Jogi Löw geht ein zweiter Tipp einher: Versuchen Sie einen Job zu finden, der Ihnen Spaß macht**. Diesen Ratschlag erteilt auch Star-Geiger David Garrett: "Es klingt ein wenig abgedroschen, aber man sollte sich wirklich überlegen, was einem liegt und was nicht, und sich nicht zu sehr von Trends beeinflussen lassen."

3. Karrieretipp: Viel ausprobieren

Doch wie findet man heraus, was einem Spaß macht? Schlagersängerin Beatrice Egli nennt die Lösung: "Das Beste ist, offen zu sein für alles. Dinge mal ausprobieren und auch mal etwas zu riskieren." In der Praxis bedeutet das laut Moderatorin Frauke Ludowig, möglichst viele Praktika zu machen, um in mehrere Berufe reinschnuppern zu können.

4. Karrieretipp: Finden Sie heraus, wofür Sie ein Talent haben

Insbesondere Oliver Pocher weist auf einen weiteren wichtigen Punkt hin. Seiner Meinung nach sei eine gesunde Selbsteinschätzung wichtig, da man niemals einen Job machen sollte, für den man keine Begabung hat**: "Wenn man kein Talent hat, funktionieren einfach manche Sachen nicht. Man sollte also wissen, was man kann oder nicht kann."

5. Karrieretipp: Seien Sie stets fleißig und zeigen Sie Stärke

Katrin Müller-Hohenstein weist darauf hin, dass sich Fleiß stets auszahlt. Wer sich Mühe gibt, kann also auch etwas erreichen. Verona Pooth ergänzt diese Eigenschaft mit zwei weiteren: Selbstbewusstsein und die Bereitschaft, Risiken einzugehen, seien ebenfalls wichtig, um voranzukommen und sich selbst weiterzuentwickeln - denn schließlich probiert man nur so neue Dinge aus, die einem am Ende sogar Spaß machen könnten.

Den wohl wichtigsten Karrieretipp hat allerdings das laufende Nahrungsmittel Bernd das Brot parat: "Ihr könnt alles werden und ausprobieren. Aber nicht 'irgendwas mit Medien'."

*Das Buch "Viel Erfolg! - Wie wir wurden, was wir sind" von Katrin Müller-Hohenstein und Jan Westphal ist seit dem 20. Januar im Handel erhältlich. Weitere interviewte Promis sind unter anderem Motsi Mabuse, Julien Bam, Jürgen Milski, Johannes B. Kerner oder Heiner Brand.

