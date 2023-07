Pause bei einem acht Stunden Arbeitstag – wie viel steht mir zu?

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Ein Arbeitstag kann mitunter lang werden. Wer Vollzeit arbeitet, verbringt rund acht Stunden am Tag mit Arbeit. Doch wie viel Pause steht einem eigentlich zu?

Stundenlang an der Kasse sitzen oder in Bildschirme starren – das geht ohne Pause nicht lange gut. Regelmäßige Pausen im Job sollen dafür sorgen, dass Sie konzentriert bleiben und weiterhin Ihre Leistung abliefern. Aber wann reichen eigentlich 15, 30 oder 45 Minuten?

Pausen im Job: Welche Vorkehrungen gibt es?

Pausen bei der Arbeit sollen die Leistungsfähigkeit erhalten. Wann gesetzlich eine Pause genommen werden muss. © xEugenioxMarongiux/Image Source/Imago

Grundsätzlich sind grobe Regelungen für die Pausen im Arbeitszeitgesetz (ArbZG) festgehalten. Es ist allerdings nicht genauer definiert, was wie genau diese Arbeitspausen aussehen, was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Zeit machen dürfen und welche Vorgaben der Arbeitgeber treffen kann. Die Kanzlei Hasselbach sieht darin den Grund, weshalb sich regelmäßig deutsche Gerichte mit Pausenregelungen in Unternehmen beschäftigen müssen.

Acht Stunden Arbeitstag: Muss ich Pause machen?

Die Arbeit kurzzeitig niederlegen, dann lässt sich neue Kraft schöpfen, um die restlichen Stunden Arbeit zu bewältigen. Das ArbZG sieht vor, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die acht Stunden pro Tag arbeiten, mindestens 30 Minuten Pause machen sollen. Hier ein kleiner Überblick, was per Gesetz weiterhin geregelt ist:

Arbeitsstunden Pause in Minuten Sechs bis neun Stunden Arbeit mindestens 30 Minuten Pause mehr als neun Stunden Arbeit 45 Minuten Pause

Quelle: Gesetze im Internet

Weiterhin ist dort festgehalten, dass die Zeitabschnitte jeweils 15 Minuten haben müssen. Demnach ist es nicht zulässig, die Pausen in jeweils fünf Minuten zu stückeln. Ferner zähle eine Unterbrechung unter 15 Minuten zur Arbeitszeit, stellt die Kanzlei Hasselbach auf der eigenen Homepage klar. Tarifverträge können in diesem Zusammenhang allerdings andere Regelungen offenbaren. Gesetzlich ist ebenso festgehalten, wann Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Arbeitstag spätestens eine Pause zusteht. Festgehalten wurde, dass man nicht mehr als sechs Stunden hintereinander ohne Pause arbeiten darf.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Übrigens: Studien zeigen, dass Mikro-Pausen zwischendrin ebenfalls den Arbeitsalltag erleichtern.

Pause im Job: Was darf der Arbeitgeber bestimmen?

Bei den oben aufgeführten Regelungen handelt es sich um gesetzliche Vorgaben. Ein Arbeitgeber kann seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch längere Pausenzeiten vorschreiben. Dabei müssen unter anderem die gesetzlichen Ruhezeiten eingehalten werden. Zwischen zwei Arbeitstagen müssen beispielsweise elf Stunden Ruhe liegen.

Im Krankheitsfall: Zehn Dinge, die Sie über die Krankschreibung wissen müssen Fotostrecke ansehen

Auch ein kleiner Powernap von maximal 20 Minuten kann Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlasten.

Wann muss ich Pause nehmen? Ein Überblick

Ich arbeite acht Stunden pro Tag und fange um 7.00 Uhr an. Wann muss ich Pause machen? Wenn Sie um 7.00 Uhr mit der Arbeit beginnen und insgesamt acht Stunden pro Tag arbeiten, bedeutet dies, dass Sie Ihre Pause spätestens um 13.00 Uhr nehmen müssen. Dann haben Sie sechs Stunden gearbeitet. Natürlich können Sie Ihre Pause auch teilen, je nachdem, was zu Ihrem Arbeitsumfeld passt. Feierabend haben Sie dann bei acht Stunden Arbeit und einer Pause von 30 Minuten um 15.30 Uhr.

Bei Jugendlichen gibt es strengere Pausenregelungen, informiert die Gewerkschaft IG Metall. Arbeiten Jugendliche zwischen viereinhalb und sechs Stunden, stehen ihnen mindestens 30 Minuten Pause zu. Bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden stehen Jugendlichen 60 Minuten Pause zu. Die Pausen dürfen frühestens eine Stunde nach Beginn und spätestens eine Stunde vor Ende der Arbeitszeit liegen, so IG Metall weiter.