Nur noch vier Ziffern lesbar: Welche Mathe-Aufgabe wurde hier gerechnet?

Mathe zählte bei vielen in der Schule nicht unbedingt zu den Lieblingsfächern. Was ist also hängen geblieben von damals? Beweisen Sie Ihre Mathe-Künste.

Mathezeit ist irgendwie auch immer Rätselzeit. So wie in diesem Fall - hier gilt gleich beides: Denn der Lehrer hat eine Matheaufgabe an die Tafel geschrieben und - Schussel, der er ist - fast alle Ziffern mit seinem Ärmel verschmiert. Nur noch vier Ziffern sind noch lesbar. Welche Aufgabe sollte hier gerechnet werden?

Wie fit sind Sie in Multiplikation? Also so ganz ohne Taschenrechner auf dem Smartphone oder dem Computer? Eher so mittel? Dann wird Sie diese Mathe-Aufgabe jetzt wohl fordern! Denn von ihr ist nur noch wenig übrig - und doch soll sie sich lösen lassen.

Der schusselige Lehrer hat vor seiner Klasse an der Tafel eine Rechenaufgabe notiert. Dabei hat er mit dem Ärmel seines Strick-Pullovers jedoch fast alle Zahlen komplett verwischt (im Fließtext markiert durch einen Unterstrich). Können Sie die Mathe-Aufgabe trotzdem lösen?

1 _ _ x _ _

_ _ _ 1

_ _ _ 1

= _ _ _ 1 _

Vier Einser sind lediglich noch zu sehen, in jeder der vier Zeilen eine, von oben nach unten. Ansonsten wurden alle Ziffern vom Lehrer verwischt. Wie also vorgehen? Zu sehen ist in der obersten Zeile noch ein Multiplikationszeichen. Die unterste Zeile stellt mit einem "Ist-Gleich" vorne weg die Ergebniszeile dar. Gar nicht so einfach, oder? Dann legen Sie mal los und beweisen Sie Ihr Mathe-Geschick.

So lautet die Lösung der Mathe-Aufgabe

Ob Sie mit Ihrem Ergebnis wirklich richtig liegen? Wer weiß. Jedenfalls konnten Sie Ihre grauen Zellen einmal so richtig aufheizen, wenn Sie versucht haben, die richtige Lösung zu errechnen.

Die Lösung verraten wir Ihnen hier ab 14 Uhr - im Lösungsartikel zur Mathe-Aufgabe mit der verschmierten Tafel.

Übrigens, viele weitere knifflige Denksportaufgaben finden Sie hier auf unserer Rätsel-Seite.

