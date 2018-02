Neuer Job? Vier Dinge, die erfolgreiche Menschen jetzt machen

Die ersten Wochen im Job können ganz schön hart sein, denn neue Mitarbeiter stehen besonders im Fokus. Wie erfolgreiche Menschen diese Zeit klug nutzen, lesen Sie hier.

Aller Anfang ist bekanntlich schwer. Doch diese Binsenweisheit scheint für erfolgreiche Menschen nicht zu gelten - oder doch?

Neuer Job: Welche Tipps wir uns von erfolgreichen Menschen abschauen können

Scheinbar mühelos fahren sie nach wenigen Wochen schon die ersten Erfolge ein - und bringen den Chef zum strahlen. Vielleicht stellen es diese Menschen aber auch einfach nur besonders geschickt an, wie Experten verraten:

1. Sie lassen ihren Worten Taten folgen

Sie haben im Vorstellungsgespräch so richtig geklotzt und präsentiert, welche Fähigkeiten Sie im Unternehmen einbringen könnten? Dann sollten Sie diesen Worten auch Taten folgen lassen, sobald Sie die Stelle antreten. Denn nur dann werden Sie den Chef von sich überzeugen können.

2. Sie zeigen den neuen Kollegen, wie wertvoll Sie sind

Expertin Amanda Augustine von der Karriere-Plattform TopResume weiß, wie Sie auch Ihre neuen Kollegen von Ihrem Wert fürs Team überzeugen: Erscheinen Sie zu jedem Meeting, schließen Sie sich Gesprächen an und zeigen Sie dabei, was fachlich in Ihnen steckt. Das verriet sie jedenfalls dem Karriereportal BusinessInsider.

Auch interessant: Sechs Sätze, die Sie nie zu Ihren Kollegen sagen sollten.

3. Sie arbeiten produktiv

Jeder verschwendet im Arbeitsalltag hin und wieder Zeit - gerade, wenn wir uns im Mittagstief befinden oder morgens einfach nicht in die Gänge kommen. Doch neue Mitarbeiter sollten unbedingt dafür sorgen, dass sie die meiste Zeit über produktiv arbeiten, damit sie ihr Pensum schaffen. Erfolgreiche Menschen setzen sich meist einfach die richtigen Prioritäten. Wie Sie das auch schaffen, erfahren Sie hier.

4. Sie zeigen ihrem Chef, wie wertvoll sie für das Unternehmen sind

Zu guter Letzt müssen neue Mitarbeiter immer ihren Vorgesetzten von sich überzeugen und deutlich machen, wie wertvoll sie für das Unternehmen sind. Erfolgreiche Menschen wie der FBI-Agent Robin Dreeke, wissen dabei, worauf es Chefs ankommt: "Sie müssen verstehen, was ihnen wichtig ist. Woran machen sie Erfolg fest? Was können Sie tun, um ihre Jobs einfacher zu machen?" Wenn Sie diese Taktik umsetzen, gelingt Ihnen der Start im neuen Job sicher.

Von Andrea Stettner