"Queen"-Rätsel fesselt das Internet - die Lösung ist einfach genial

Was haben Alf, Lanz und E.T. gemeinsam? Diese Frage stellen sich wohl alle, die dieses verrückte Bilderrätsel lösen wollen. Können Sie es knacken?

Haben Sie gerade ein bisschen Ablenkung vom Büroalltag nötig? Dann haben wir hier genau das Richtige für Sie. Bilderrätsel erfreuen sich schließlich gerade großer Beliebtheit und bringen ganz nebenbei die Gehirnzellen in Schwung. So wie bei diesem verrückten Bilderrätsel – wetten?

Das Rätsel

Die Facebookseite "Snickers für Linkshänder" hat vor einigen Monaten ein kniffliges Bilderrätsel geteilt, auf dem scheinbar willkürlich Symbole, Gegenstände oder Personen wie Markus Lanz und ET abgebildet sind. Doch was haben all diese Dinge gemeinsam? Und was hat das mit "Queen" zu tun?

Die Lösung

Zugegeben: Bei diesem Rätsel ist Fantasie gefragt – und ein bisschen Hintergrundwissen in Sachen Musikgeschichte. Doch Fans werden sehr schnell darauf gekommen sein: Hinter den 15 Abbildungen versteckt sich der Liedtext von "Bohemian Rhapsody" der 80er-Jahre-Band "Queen".

Sie müssen lediglich die Symbole hintereinander lesen und die Rechtschreibung nicht ganz so ernst nehmen. Dann kommt ein echter Klassiker der Rockgeschichte dabei heraus:

"Is this [the] real life?

Is this just fantasy?

Caught in a landslide

No escape from reality"

Viele User sind an diesem Rätsel verzweifelt, die meisten brauchen eine Weile dafür. Doch wer es einmal geknackt hat, ist einfach nur begeistert: "Sehr geil", "Echt genial" oder "Fuck wie gut" heißt es da in den Kommentaren.

Hier können Sie sich den Rock-Klassiker aus dem Jahr 1975 noch einmal ansehen:

