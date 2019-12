Nervige Mitarbeiter: Mit dieser Methode gewöhnen Sie sich an die schlimmsten Kollegen

Anstrengende Kollegen oder Vorgesetzte gelten als ein häufiger Kündigungsgrund. Doch muss man diesen drastischen Schritt tatsächlich immer gehen? Hier ist eine Alternative.

Manche Kollegen haben einfach eine unausstehliche Persönlichkeit, andere hindern Sie daran, in der Arbeit Fortschritte zu machen. Wieder andere treffen bewusst Entscheidungen gegen Sie, während weitere Mitarbeiter sich schlichtweg nicht anstrengen und Aufgaben kontinuierlich an Sie weitergeben.

Die Gründe, weshalb man Kollegen oder gar Vorgesetzte nervig findet, können vielfältig sein. Der Gang zum Chef oder gar eine Kündigung sind zwei Möglichkeiten, um mit der Situation umzugehen. So weit müssen Sie in vielen Fällen jedoch gar nicht gehen.

Nervige Kollegen: Drei Schritte, um mit der Situation umzugehen

Anstrengenden Kollegen kann man häufig nicht aus dem Weg gehen, auch wenn man es gerne möchte. Wer mit nervigen Mitarbeitern regelmäßig zusammenarbeiten muss, hat jedoch mehrere Optionen, die Situation zu bewältigen. Hilfreich ist es beispielsweise, den Kollegen offen darauf anzusprechen. Wer sich das aber nicht traut, kann sich auch anderen Mitarbeitern oder gar dem Chef anvertrauen.

In einem WirtschaftsWoche-Beitrag rät Kolumnist Marcus Werner jedoch dazu, einen ganz anderen Weg einzuschlagen und sich an der Zufriedenheits-Methode "Love it, change it or leave it" zu orientieren. Die drei Punkte beschreiben verschiedene Schritte, die Sie der Reihe nach durchgehen können, um eine schwierige Situation zu bewältigen.

"Love it" - Denken Sie um

Der erste Schritt ist es, den Versuch zu wagen, Sachverhalte aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Suchen Sie positive Aspekte am nervigen Verhalten Ihrer Kollegen oder lachen Sie einfach darüber. Oft lässt sich ein Problem schon dadurch beseitigen, dass man seine eigene negative Haltung ablegt.

"Change it" - Werden Sie aktiv

Sollte Sie ein Umdenken nicht weiterbringen, müssen Sie aktiv werden und einen anderen Ansatz finden. Dazu kann ein offenes Gespräch mit dem anstrengenden Mitarbeiter zählen, ein Abteilungswechsel oder Sie beraten sich mit anderen Kollegen, wie Sie die Situation bewältigen könnten.

"Leave it" - Kündigen Sie

Sofern die beiden ersten Schritte gescheitert sind, sollten Sie über eine Kündigung nachdenken. Dabei handelt es sich zwar um eine drastische Entscheidung, die Sie über kurz oder lang aber um einiges glücklicher machen könnte.

soa