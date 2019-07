Arbeiten in den Semesterferien - so einfach wie es klingt?

Bürokratie-Dschungel

+ © Axel Heimken/dpa Je nach Anstellungsverhältnis müssen Vollzeitstudierende unterschiedliche gesetzliche Vorschriften zu Lohngrenzen, Sozialabgaben und Flexibilität beachten. © Axel Heimken/dpa

Wer als Student sein Taschengeld aufbessern will, nutzt hierzu meist die Semesterferien, in denen die Stundenlöhne deutlich steigen. Doch ist es wirklich so unkompliziert?