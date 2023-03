Fünf ungewöhnliche Nebenjobs, mit denen Sie Geld hinzuverdienen können

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Ein bisschen Geld dazuverdienen, das ist nicht nur für Studierende von Vorteil. Auch einige Arbeitnehmer haben einen Nebenjob. Hier fünf außergewöhnliche Jobs.

Alles wird teurer, das Gehalt bleibt gleich. Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedeutet das, dass ein zweiter Job hermuss. Rund 4,29 Millionen Mehrfachbeschäftigte gab es im dritten Quartal des vergangenen Jahres, informiert die Welt und bezieht sich auf Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Welche Möglichkeiten Sie haben, um sich etwas Geld dazuzuverdienen.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im regelmäßigen Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Suchen Sie einen neuen Nebenjob, sollten Sie beachten, wie viel Sie verdienen dürfen, damit Ihnen das erwirtschaftete Geld auch erhalten bleibt. Bis zu 520 Euro pro Monat können Sie verdienen, ohne dass Sie dies bei der Steuererklärung angeben müssen. Haben Sie bereits ein festes Einkommen durch Ihren Hauptjob, ist in vielen Arbeits- und Tarifverträgen angegeben, dass Sie Ihren Arbeitgeber über den Nebenjob informieren müssen.

Wie sieht das mit der Arbeitszeit aus?

Gehen Sie einer Vollzeitbeschäftigung an fünf Tagen in der Woche nach, dürfen Sie noch acht Stunden pro Woche in einem Nebenjob arbeiten. Täglich kann die Arbeitszeit auf bis zu zehn Stunden ausgeweitet werden, wenn Pausen- und Ruhezeiten eingehalten werden.