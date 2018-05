Nach Arbeitslosigkeit: In diesen Berufen schaffen viele den Neustart

Langzeitarbeitslose warten oft einige Jahre, bis sie endlich wieder eine Stelle finden. Doch in welchen Berufen gelingt den meisten die Rückkehr?

Rund 160.00 Langzeitarbeitslose (ein Jahr oder länger arbeitslos) haben 2017 einen neuen Job gefunden, wie die Bundesagentur für Arbeit meldet. Das ist erfreulich, denn für Langzeitarbeitslose ist es besonders schwer, wieder in den Beruf zurück zu finden. Gerade in Regionen, in denen es zu wenige Arbeitsstellen gibt, konkurrieren Langzeitarbeitslose mit anderen Jobsuchenden. Und die werden von Arbeitgebern offensichtlich bevorzugt.

In diesen Berufen gelingt Langzeitarbeitslosen die Rückkehr in den Arbeitsmarkt

Doch in welchen Berufen haben Langzeitarbeitslose überhaupt eine Chance, beruflich wieder Fuß zu fassen? Dieser Frage ist das Online-Portal gehalt.de nachgegangen und hat mehr als 166.000 Datensätze von Langzeitarbeitslosen untersucht. Das Ergebnis sehen Sie hier:

Platz Berufe Durchschnittliches Jahresgehalt (brutto) Anzahl Langzeitarbeitslose Prozentualer Anteil an allen ehem. Langzeitarbeitslosen 1 Helfer in der Lagerwirtschaft 25.179 12.503 8 % 2 Reinigungskraft 24.651 10.840 7 % 3 Verkaufshelfer 24.432 9.250 6 % 4 Fachkraft Büro/Sekretariat 30.131 7.226 4 % 5 Küchenhilfe 22.607 6.255 4 % 6 Fachverkäufer 26.970 5.388 3 % 7 Fahrzeugführer 33.333 4.722 3 % 8 Bürohilfe 25.728 4.198 3 % 9 Gebäudetechniker 33.902 3.690 2 % 10 Objektschutz 27.056 3.383 2 %

Quelle: gehalt.de

Meiste Einstiegsstellen sind für ungelernte Helfer

Die meisten Langzeitarbeitslosen starten nach ihrer langen Jobsuche in der Lagerwirtschaft wieder richtig durch. Mehr als 12.000 ehemalige Beschäftigungslose finden hier wieder eine Anstellung, was etwa acht Prozent aller ehemaligen Langzeitarbeitslosen entspricht. Auf Platz zwei folgen Reinigungskräfte, Verkaufshelfer landen auf dem dritten Platz.

Was auffällt: Die meisten Berufe, die Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt bringen, sind Helfer-Positionen. Diese bieten sich insofern an, als sie meist keinerlei Vorkenntnisse benötigen. Dies wirkt sich jedoch auch auf die Bezahlung aus – so verdienen Verkaufshelfer im Jahr rund 24.000 Euro, während Fachverkäufer rund 27.000 Euro verdienen. Eine Weiterbildung zur Fachkraft lohnt sich also in jedem Fall.

Von Andrea Stettner