Zahlen zum Muttertag belegen neuen Trend unter Müttern - hätten Sie es gedacht?

In den vergangenen zehn Jahren gab es einen Trend unter Müttern, wie neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes zum Muttertag 2020 belegen.

Das Statistische Bundesamt hat zum Muttertag am 10. Mai neue Zahlen veröffentlicht. Immer mehr Mütter mit schulpflichten Kindern* sind demnach berufstätig .

. Viele der Mütter in Paarfamilien mit Kindern arbeiteten laut den Zahlen in Teilzeit.

Immer mehr Mütter* schulpflichtiger Kinder sind berufstätig. Das belegen die neuesten Zahlen, die das Statistische Bundesamt pünktlich zum Muttertag am 10. Mai bekannt gegeben hat.

De Zahlen belegen einen Trend: Der Anteil der Mütter, die in einer Partnerschaft und mit mindestens einem Kind zwischen 6 und 18 Jahren zusammenleben und zugleich erwerbstätig sind, wuchs in den vergangenen zehn Jahren um fast zehn Prozentpunkte. 2008 lag der Anteil der berufstätigen Mütter in Beziehungen bei gut zwei Dritteln (69 Prozent), 2018 waren es bereits mehr als drei Viertel (77 Prozent).

In Ostdeutschland arbeiteten Mütter häufiger in Vollzeit als in Westdeutschland

Knapp ein Viertel von ihnen hatte im Jahr 2018 einen Vollzeitjob, 2008 waren es erst 18 Prozent. Allerdings ist die Tendenz nicht in allen Bundesländern gleich: In Ostdeutschland arbeiteten Mütter häufiger in Vollzeit als in Westdeutschland. In Sachsen-Anhalt ist das mittlerweile die Hälfte, während der Anteil in Bremen bei 15 Prozent liegt. Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland, in dem die Vollzeit-Erwerbsbeteiligung zwischen 2008 und 2018 gesunken ist, und zwar von 41 auf 39 Prozent.

Auch Teilzeit bei Müttern in Paarfamilien mit Kindern beliebt

Mehr als die Hälfte der Mütter in Paarfamilien* mit Kindern zwischen 6 und 18 Jahren arbeitete allerdings 2018 in Teilzeit*. 2018 waren es 55 Prozent, 2008 lag der Anteil bei 51 Prozent. Der Erwerbsanteil bei alleinerziehenden Müttern ist in dieser Statistik nicht erfasst.

Quellen: dpa, Statistisches Bundesamt

