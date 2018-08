Abwesenheitsnotiz: So witzig verabschieden sich Mitarbeiter in den Urlaub

Sie brauchen noch eine zündende Idee für Ihre Abwesenheitsnotiz? Wir haben ein paar Vorschläge aus dem Netz gesammelt, die beste Unterhaltung garantieren.

Kurz vor dem Urlaub werden viele Mitarbeiter nochmal richtig kreativ - zumindest, wenn es um ihre Abwesenheitsnotiz geht. Schnöde Antworten wie "Bitte wenden Sie sich an meinen Kollegen xy" haben inzwischen ausgedient. Wer mutig genug ist, verfasst halbwegs ehrliche Antworten - und die haben es oft in sich.

Abwesenheitsnotiz 2018: Über diese Mitarbeiter-Mails lacht das Netz

Die besten Beispiele für kreative Abwesenheitsnotizen finden sich wie immer im Netz. Auf Twitter posten amüsierte Empfänger, was ihnen in der Urlaubszeit so alles ins Postfach flattert. Wir haben die Witzigsten für Sie gesammelt.

1. Quiz für Fortgeschrittene

Dieser Mitarbeiter befand sich wohl schon in bester Urlaubslaune, denn seine Abwesenheitsnotiz verpackt er kurzerhand als launiges Quiz. Als Belohnung für die richtige Lösung winkt dem Empfänger ... na was wohl? Eine Antwort auf seine E-Mail!

2. Eine E-Mail pro Absender

Eine andere Urlauberin macht gleich kurzen Prozess - und löscht alle überflüssigen E-Mails:

3. Nukleare Katastrophen und Zombie-Apokalypsen

Dieser Mitarbeiter möchte während seines Urlaubs nur im Ernstfall kontaktiert werden - etwa, wenn Zombies vor der Türe stehen:

Wir haben den Preisträger für die #Abwesenheitsnotiz des Jahres: pic.twitter.com/1H8JOVzteo — CallCenterProfi (@CC_Insight) 24. Mai 2018

4. Sorry, ich antworte eh nie

Diese Abwesenheitsnotiz glänzt mit entwaffnender Ehrlichkeit: Wer antwortet schon auf E-Mails?

5. E-Mails werden gelesen, aber nicht beantwortet

Dieser Physiker scheint schon einiges an Anfragen hinter sich zu haben, denn auch aus seiner Abwesenheitsnotiz spricht die schonungslose Wahrheit - und das nicht nur zur Urlaubszeit:

Das ist zweifellos die beste Abwesenheitsnotiz, die je verfasst wurde. pic.twitter.com/aaL7BilelR — Christoph Schattleitner (@Schattleitner) 5. Mai 2017

Von Andrea Stettner/showheroes

