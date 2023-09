Urlaub einfach verlängern? In welchen Fällen das möglich sein kann

Von: Anna Heyers

In wenigen Tagen enden auch für die letzten Bundesländer die Sommerferien. Aber könnten Berufstätige einfach ein bisschen Zeit hinten dranhängen?

Jedes Jahr fiebern Tausende Menschen ihrem Sommerurlaub (Winterurlaub oder generell Urlaub) entgegen. Das ist die Möglichkeit, dem stressigen Arbeitsalltag zu entfliehen und im Idealfall einfach mal komplett abzuschalten, ohne an Unternehmen oder Kollegen zu denken – und ohne dass der Chef stört.

Mit insgesamt etwa 30 Urlaubstagen im Jahr ist man als Berufstätiger jedoch zeitlich eingeschränkt. Genau deswegen keimt mitunter der Wunsch nach einer Verlängerung auf. Aber ist die einfach so möglich? Und wenn, was sollte da beachtet werden?

Die Sache mit dem Urlaub im Arbeitsrecht

Grundsätzlich hat jeder Mitarbeiter Anspruch auf Urlaub. Dieser Anspruch ist im Bundesurlaubsgesetz geregelt: „Laut Bundesurlaubsgesetz besteht für alle Arbeitnehmerinnen und Ar­beit­neh­mer mit einer 5-Tagewoche in Deutschland ein Mindesturlaubsanspruch von 20 Tagen pro Jahr“ (Quelle: Statistisches Bundesamt). Mehr Urlaubstage gibt es zum Beispiel, wenn es im Arbeitsvertrag so ausgehandelt wurde oder der Tarifvertrag eine spezielle Regelung verlangt.

Für die Zeit des Urlaubs werden Sie gemäß Ihres Arbeitsvertrages weiter entlohnt, ganz ähnlich wie es auch im Falle einer Krankschreibung der Fall ist. Üblicherweise muss der Urlaub im beruflichen Alltag aber abgesegnete werden, zum Beispiel mit einem entsprechenden Antrag an den direkten Vorgesetzten oder über ein computergesteuertes System (manchmal auch eine Kombination aus beidem).

Möglich oder nicht – im Urlaub weitere Tage dazunehmen

Ob man den Urlaub einfach verlängern – oder ihn zur Workation machen – kann, muss immer mit den zuständigen Personen im Unternehmen abgesprochen werden. Ohne Genehmigung droht eine Abmahnung oder eine Kündigung. (Symbolbild) © VITTA GALLERY/Imago

Wer jetzt im Urlaub das Hotel so schön, den Strand so weiß und das Meer so klar findet, dass er gerne noch bleiben möchte, kann durchaus aus dem Urlaub heraus einen Folgeantrag stellen. Aber: Der Vorgesetzte muss diesen Urlaub auch genehmigen. Erst dann ist es für den Arbeitnehmer in Ordnung, länger am Urlaubsort zu bleiben. Lassen Sie sich am besten eine mündliche Zusage des Chefs schriftlich bestätigen, dann sind Sie auf der sicheren Seite.

Genehmigt der Zuständige den Urlaub nicht, und der Angestellte bleibt seiner Arbeit trotzdem fern, kann das zur Kündigung führen. Ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) zeigte, dass ein ähnlicher Fall mit entsprechendem Gerichtsverfahren und Urteil rechtens war (AG Düsseldorf, Az.: 8 Ca 3919/17): „Es wies darauf hin, dass eigenmächtige Inanspruchnahme von Urlaub im Einzelfall sogar eine fristlose Kündigung rechtfertigen könne.“

Aber unbezahlter Urlaub geht doch bestimmt immer, oder?

Das Thema unbezahlter Urlaub ist ebenfalls in seinem Grundsatz eindeutig. „Der Arbeitgeber ist grundsätzlich nicht verpflichtet, dem Arbeitnehmenden unbezahlten Urlaub zu gewähren. Die unbezahlte Freistellung liegt allein im Ermessen des Arbeitgebers“, schreibt zum Beispiel Haufe.de.

Das heißt, dass der Arbeitgeber dem Urlaub auch dann zustimmen muss, wenn Sie für die Zeit keine Lohnfortzahlung erwarten. Ein „Go“ des Unternehmens ist also ein Muss. Lassen Sie sich die Zustimmung am besten ebenfalls, wie auch bei der Urlaubsverlängerung, schriftlich bestätigen.

Krankenversicherung bei unbezahltem Urlaub Wichtig zu wissen: Wer unbezahlten Urlaub nimmt, ist maximal einen Monat lang weiter über den Arbeitgeber krankenversichert. Die Techniker Krankenkasse (TK) schreibt dazu auf ihrer Homepage: „Sind Sie pflichtversicherter Arbeitnehmern, ändert sich im ersten Monat Ihres unbezahlten Urlaubs nichts. Sie bleiben weiter als Arbeitnehmer versichert und zahlen in dieser Zeit keine Beiträge. Dauert Ihr unbezahlter Urlaub länger als einen Monat, wird Ihr Arbeitgeber Sie bei uns abmelden.“

Übrigens: Wenn es nicht ums Freizeitvergnügen geht, gibt es einige Gründe, bei denen der Arbeitgeber unbezahlten Urlaub nicht ablehnen darf. Dazu gehören laut Informationsportal.de (Informationsportal für Arbeitgeber) zum Beispiel „bei plötzlichem Pflegebedarf eines nahen Angehörigen oder einem Todesfall in der Familie. Hier wäre eine Ablehnung arbeitsrechtlich kaum zu begründen.“

Weiterarbeiten am Urlaubsort: Wäre eine „Workation“ möglich?

Während der Corona-Pandemie haben viele Unternehmen für ihre Angestellten das Homeoffice möglich gemacht. Inzwischen fordern zwar einige Betriebe, dass die Mitarbeiter wieder mehr Zeit im Büro verbringen, aber insgesamt scheint eine höhere Flexibilität zu herrschen. In einigen Bereichen ist sogar die Workation möglich geworden. Dabei arbeitet man quasi normal für sein Unternehmen weiter, kann das aber auch von einem anderen Ort oder aus einem anderen Land heraus machen.

Ob das für Sie aber möglich wäre oder nicht, steht beispielsweise in Ihrem Arbeitsvertrag. Dabei ist es wichtig auf die Formulierung zu achten: Homeoffice heißt auch wirklich in Ihrem Zuhause zu arbeiten. Beim „mobilen Arbeiten“ hat man häufig freie Arbeitsplatzwahl. In einem Beitrag der Deutschen Presseagentur (dpa) heißt es dazu: „Ist sogenanntes mobiles Arbeiten vereinbart, ist das in Regel von überall möglich. […] Beschäftigte können ihre Arbeit damit außerhalb des Betriebs und an wechselnden Orten erbringen.“ Lediglich die Erreichbarkeit müsse gewährleistet werden. Auf der sicheren Seite sind Sie, wenn Sie eine Workation mit Ihrem Vorgesetzten absprechen.