Lösung: Zahlen-Pyramide stellt Knobler vor ein Rätsel - haben Sie es geknackt?

Eine Knobelei zum Feierabend in Ehren, kann keiner verwehren - doch sind Sie auch auf das Ergebnis der Zahlen-Pyramide gekommen?

Haben Sie die richtigen Zahlen in die Pyramide eingetragen - oder sind Sie nicht auf das Ergebnis gekommen? Hier erfahren Sie die Lösung.

Und so lautet die Lösung des Rätsels

Wenn man das Prinzip dieser Zahlenpyramide einmal verstanden hat, ist es leicht - wie bei so vielen Rätseln. Die Lösung besteht darin, dass Sie immer die Zahl des Blocks abziehen, die schräg rechts darunter liegt, und dann links daneben eingetragen wird. Hier also begonnen bei der 50 wird die Zahl schräg rechts darunter abgezogen, also 50 minus 19. Das ergibt die Zahl 31, die dann in das Kästchen neben der 19 eingetragen wird.

Von den Zahlen 31 und 19 wird dann ebenso die Zahl, die schräg darunter liegt, - in diesem Fall 12 - abgezogen und jeweils in die Felder neben der Zahl 12 eingetragen. Und so machen Sie bis nach unten weiter. In das pinke Feld muss also eine 1 eingetragen werden.

sca