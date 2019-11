Lösung Kilometer-Rätsel: Diese Radtour ist eine Farce

Manche Mathe-Aufgaben haben es in sich - selbst, wenn sie im ersten Moment einfach erscheinen. Konnten Sie unser Rätsel lösen? Wann ist die Radtour endlich vorbei?

Hätten Sie Lust auf eine solche Radtour? Wäre es nicht viel einfacher, der eine würde mit dem Rad vorausfahren und den anderen später mit dem Auto abholen? Aber hier geht es ja um die mathematische und nicht um die organisatorische Herausforderung. Waren Sie ihr gewachsen?

Und so lautet die Lösung:

Tatsächlich ist es völlig egal, wie oft sich Thomas und Anette beim Gehen und Radfahren abwechseln. Schauen wir uns den Ablauf an: Thomas radelt voraus. Anette läuft dann bis zu der Stelle, wo das Rad steht und legt den zweiten Teil der Strecke mit dem Rad zurück. Wenn die beiden auf dem Rad und zu Fuß jeweils gleich schnell sind und dieselbe Strecke fahren bzw. radeln, legen sie jeweils die Hälfte der 40 Kilometer radelnd und die andere Hälfte zu Fuß zurück. Das sind 20 Kilometer auf dem Rad und 20 zu Fuß. So kommt man auf eine Gehzeit von vier Stunden und eine Fahrzeit von einer Stunde. Thomas und Anette brauchen also fünf Stunden, bis beide zuhause sind.

Um diese Zeit zu erreichen, darf Thomas jedoch immer nur höchstens die Hälfte der noch verbleibenden Strecke bis nach Hause radeln. Sonst schafft es Anette nicht, zeitgleich mit Thomas zuhause anzukommen. Ihre Zeit wäre dann länger als fünf Stunden und sie wäre mehr als die Hälfte der Strecke zu Fuß gelaufen.

Die Lösung mit dem Auto wäre schneller gewesen...

