Lösung: Karriere-Hürde: Hunderte scheitern an diesem Einstellungstest - Sie auch?

Und, haben Sie es gelöst, das Rätsel aus dem Einstellungstest? Oder wären Sie in dieser Bewerbungsrunde ausgeschieden?

Wenn man nicht gar so unter Zeitdruck steht, wie in einem Einstellungstest, dann ist die Aufgabe durchaus lösbar. Sie lautete: In acht Kästchen muss entweder ein Kreuz oder ein Kreis gezeichnet werden und kein Kästchen darf frei bleiben. Außerdem waren 17 Regeln zu beachten:

Im 4., 5. und 6. Kästchen darf sich insgesamt nicht mehr als ein Kreuz befinden. Im 3., 5. und 7. Kästchen darf kein Kreuz sein. Folgendes darf nicht sein: Im 1. Kästchen ein Kreis, im 2. Kästchen ein Kreuz und im 5. Kästchen wieder ein Kreis. Im 2., 5. oder 8. Kästchen muss insgesamt mindestens ein Kreuz sein. Im 4., 5. und 7. Kästchen dürfen nicht je ein Kreis sein. Im 2. und 4. Kästchen dürfen nicht je ein Kreis sein. Es dürfen insgesamt nicht mehr als fünf Kreuze sein. Folgendes darf nicht sein: Im 4. und 6. Kästchen je ein Kreis und im 7. ein Kreuz. Das 3. und 7. Kästchen müssen dasselbe Symbol enthalten. Im 1., 6. und 8. Kästchen muss insgesamt mindestens ein Kreuz sein. Im 3., 4. und 6. Kästchen muss insgesamt mindestens ein Kreis sein. Im 1., 5. und 6. Kästchen dürfen nicht je ein Kreis sein. Im 4., 6. und 8. Kästchen darf insgesamt nicht mehr als ein Kreis sein. Es darf nur im 3. ODER im 7. Kästchen ein Kreis sein. Es dürfen insgesamt nicht mehr als fünf Kreise sein. Es darf nur im 2. ODER 4. Kästchen ein Kreuz sein. Keines der Kästchen darf frei bleiben.

Das Rätsel aus dem Einstellungstest

Und so sieht die Lösung unseres Rätsels aus:

+ Dies ist die einzige mögliche Lösung des Einstellungstests. © Werdin

vro