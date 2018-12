Lösung: Haben Sie im Bilderrätsel unter all den Weihnachtsmännern das Schaf gefunden?

Was macht ein Schaf zwischen so vielen Weihnachtsmännern?

Wie lange mussten Sie suchen, bis Sie endlich das Schaf zwischen den Weihnachtsmännern entdeckt haben? Oder sind Sie am Ende gar nicht drauf gekommen?

Zugegeben, das Schaf hat sich zwischen all den Weihnachtsmännern wirklich gut versteckt. Wenn man es aber einmal gesehen hat, ist es plötzlich ganz einfach.

Die Lösung des Rätsels: Hier versteckt sich das Schaf zwischen den Weihnachtsmännern

Konnten Sie zwischen den Weihnachtsmännern das Schaf ausmachen? Hier nochmal das Bild:

Das Schaf versteckt sich in der linken oberen Ecke, in Reihe vier von oben nach unten gezählt, an dritter Stelle von links nach rechts gezählt.

Übrigens, viele weitere knifflige Denksportaufgaben finden Sie hier auf unserer Rätsel-Seite.

