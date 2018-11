Lösung: Bilder-Rätsel sorgt für Verwirrung - welche Zahl steckt hinter dem Kreis?

Symbole statt Zahlen: Dieser Rätsel-Klassiker dürfte auch wieder für Rauchwolken über den Köpfen gesorgt haben. Auch bei Ihnen? Wir verraten Ihnen die richtige Lösung.

Bilder-Rätsel sind meist so leicht, dass sogar Grundschüler sie lösen können. Trotzdem scheitern immer wieder Erwachsene an solchen Rätseln, in denen eigentlich nur logisches Denken gefragt ist. So wie bei diesem hier.

Und so lautet die Lösung des Bilder-Rätsels:

Sind Sie auf die richtige Lösung gekommen? Wie lautet die Zahl hinter dem gelben Kreis?

+ © fkn Die Zahl hinter dem gelben Kreis erhalten Sie ganz einfach, in dem Sie zuerst die vorangegangenen Symbole entschlüsseln:

Lila Dreieck: Nachdem zwei Mal Dreieck 18 ergeben muss, rechnen Sie einfach 18:2=9.

Pinkes Herz: 9+9-Herz=11; folglich: Herz=9+9-11=7

Grünes Quadrat: 7x9+Quadrat=80; also ergibt Quadrat=80-7x9=17

Gelber Kreis: 17-7-Kreis=9; folglich: Kreis=17-7-9=1

Die richtige Lösung lautet also Eins!

Sie haben immer noch nicht genug? Viele weitere knifflige Mathe-, Bilder- und Logikrätsel finden Sie hier auf unserer Rätsel-Seite.

Weitere Rätsel aus unserer Serie:

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

Umfrage: Ihre Meinung ist gefragt

Von Andrea Stettner