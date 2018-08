LKW-Fahrer klagen an: Viele Klischees über uns sind schlicht falsch

Joballtag

+ © Frank Rumpenhorst / dpa LKW-Fahrer sollen oft tagelang nicht zum Duschen kommen. © Frank Rumpenhorst / dpa

LKW-Fahrer sind rücksichtslos, übermüdet und ungebildet - so denken viele Deutsche. Doch ist das wirklich so? Zwei Brummi-Fahrer packen aus, was sie täglich erleben.