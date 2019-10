Leuchtturm-Rätsel für Grundschüler - daran verzweifeln sogar Erwachsene

Eine kleine Auflockerung des tristen Büroalltags gefällig? Obwohl das Rätsel für Grundschüler gedacht war, dürfte es auch einige Erwachsene ins Schwitzen bringen. Sie auch?

Lieben Sie Leuchttürme und die raue See? Dann haben wir heute das richtige Rätsel für Sie. Die Aufgabe stammt aus England und sorgt nicht nur bei den ansässigen Grundschülern für Stirnrunzeln.

Leuchtturm-Rätsel: Mutter aus England postet es in Forum

Wie das britische News-Portal The Sun berichtet, soll eine Mutter unter dem Namen "lucysmam" das Rätsel in einem Elternforum eingestellt haben - in der Hoffnung, dass ihr die User bei der Mathe-Aufgabe ihrer Tochter helfen könnten. Sie sei "verblüfft" darüber, schließlich müsste sie in der Lage sein, die Hausaufgaben für Grundschüler zu lösen.

Daraufhin sollen hunderte User ihre Lösungsvorschläge unterbreitet haben - doch leider mit unterschiedlichen Ergebnissen. Kommen Sie vielleicht auf die richtige Lösung?

Das Leuchtturmrätsel - zu schwer für Grundschüler?

So lautet die Aufgabe:

An der Küste stehen drei Leuchttürme.

Das Leuchtfeuer von Leuchtturm A brennt immer drei Sekunden lang und ist danach für drei Sekunden aus.

brennt immer drei Sekunden lang und ist danach für drei Sekunden aus. Das Leuchtfeuer von Leuchtturm B brennt immer vier Sekunden und ist danach für vier Sekunden aus.

brennt immer vier Sekunden und ist danach für vier Sekunden aus. Das Leuchtfeuer von Leuchtturm C brennt immer fünf Sekunden lang und ist danach für fünf Sekunden aus.

brennt immer fünf Sekunden lang und ist danach für fünf Sekunden aus. Alle drei Leuchtfeuer haben genau jetzt angefangen, gemeinsam zu brennen.

Die beiden Fragen dazu lauten:

1. "Nach wie vielen Sekunden werden alle drei Leuchtfeuer zum ersten Mal gleichzeitig aus sein?"

2. "Nach wie vielen Sekunden gehen alle drei Leuchtfeuer zum ersten Mal wieder gemeinsam an?"

Die Lösung:

